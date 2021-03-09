2321 مشاركة في الدورة السابعة من جائزة كتارا للرواية العربية

الدوحة ـ “الوطن” :

بلغت مشاركات جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة 2321 مشاركة بحسب ما أعلنته المؤسسة العامة للحي الثقافي بالدوحة مسجلة بذلك أكبر مشاركة منذ إطلاقها في 2014، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.5 في المئة عن الدورة السابقة، والتي وصل عدد المشاركات فيها إلى 2220 مشاركة.

وفي هذا السياق قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا، إن الجائزة منذ انطلاقتها تشهد تزايدًا في المشاركات عامًا بعد عام، وهذا دليل على أهميتها وحضورها القوي في المشهد الثقافي والإبداعي العربي، موضحًا أن عدد الروايات المنشورة المشاركة في هذه الدورة 655 رواية نشرت في العام 2020، فيما بلغ عدد الروايات غير المنشورة 1341 رواية، و101 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، و219 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، إضافة إلى خمس روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.وأوضح (السليطي) أن خريطة المشاركات في الدورة السابعة للجائزة شهدت زيادة في نسبة المشاركات في جميع فئات الجائزة، لافتًا إلى أن نتائج الدورة السابعة ستعلن في 13 أكتوبر 2021، بالتزامن مع الأسبوع الدولي للرواية في الفترة (13-20) أكتوبر، والذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة «اليونسكو» في دورته رقم 210 لعام 2020 .

من جانبه، قال خالد عبد الرحيم السيد، المشرف العام على جائزة «كتارا» للرواية العربية، «إن تزايد نسبة المشاركات في فئة الروايات غير المنشورة، وفئة روايات الفتيان غير المنشورة، وفئة الدراسات غير المنشورة، يعكس حجم تأثير جائحة كورونا على المشهد الثقافي ليس على المنطقة العربية فحسب وإنما على مستوى العالم أجمع، والذي شهد إلى جانب تقلص حجم النشر في مجال الإبداع الكتابي تأجيل الكثير من المعارض والفعاليات الأدبية والفنية حول العالم».

وأكد أن المشاركات في الدورة السابعة للجائزة لم تتأثر بالجائحة، وشهدت زيادة مطردة في إجمالي عدد المشاركات، وإن رجحت كفة فئات الجائزة غير المنشورة، على فئات الجائزة المخصصة للأعمال المنشورة، معربًا عن أمله في أن تنجلي جائحة كورونا قبل الإعلان عن الفائزين في الدورة السابعة للجائزة في فئاتها الخمس، والمقرر عقدها في 13 أكتوبر المقبل.