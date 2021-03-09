جلسة حوار بجنوب الشرقية حول أثر إدخال الفصيح في الشعر الشعبي

صور من ـ عبدالله بن محمد باعلوي :

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية حول قضايا الشعر تحت عنوان إدخال الفصيح في الشعر الشعبي العوامل والتأثير، حيث تأتي الندوة ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر مارس لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

وقد شارك في الندوة الحوارية كل من الشاعر عبدالحميد بن ناصر الدوحاني والشاعر فيصل بن عبدالله الفارسي وأدارها عبر الاتصال المرئي والبث المباشر الشاعر على بن سالم الحارثي وتابعها عدد من النقاد والأدباء والشعراء داخل السلطنة وخارجها.

ناقشت الندوة عددا من المحاور والمفاهيم تناولت الجدلية التاريخية حول تسمية الشعر الشعبي وهل الشعر الشعبي امتداد أو مستنبط من الشعر الفصيح ام انه أدب مستقل بذاته له جذوره وامتداده وأهمية المهارة اللغوية والفنية التي يمتلكها الشاعر سواء الفصيح أو الشعبي والعوامل والأهداف التي تدفع الشاعر الشعبي إلى إدخال الفصيح في القصيدة الشعبية والامتيازات أو الإضافات التي يمكن أن يضفيها إدخال الفصيح على القصيدة الشعبية.

كما ناقشت الجلسة تأثيرات عملية إدخال الشاعر الشعبي للفصيح إلى نصه الشعبي وهل يمكن أن تعبر عن حالة من العقم الرؤيوي أو التجديدي على مستوى الفكرة والصورة ويُستعاض عنها بتجديد على مستوى القالب، وهل يمكن لعملية إدخال الفصيح في النص الشعبي أن تعود به إلى النخبوية وبالتالي القطيعة من جمهوره المعتمد أصلا على اللهجة وكيف يمكن الاستفادة من الفصيح لخدمة الشعر الشعبي دون المساس بهوية النص.

وقد تخلل الجلسة تقديم مجموعة من القصائد الشعرية الى جانب مداخلات الحضور.