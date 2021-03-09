والي الرستاق يزور متحف البيت الغربي بحارة قصرى

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

قام سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي الرستاق بزيارة إلى متحف البيت الغربي بحارة قصرى بالرستاق بحضور سعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق.

استمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح واف عن المتحف ومقتنياته حيث تحدثت صاحبة المتحف زكية اللمكية عن حكاية تأسيس المتحف الذي كان مكاناً لسكنى والدها الشيخ ناصر اللمكي وذكرت أبرز المقتنيات والتحف والمعروضات، ثم قام سعادته بجولة داخل المتحف الذي يحاكي تقسيمة البيت العماني القديم بغرفه وصالاته ومطبخه وكامل مرافقه، وفي ختام الزيارة عبر سعادة الشيخ الوالي عن تقديره للجهود المميزة التي جعلت من المتحف مقصداً ومزاراً للسياح والأهالي، كما قدم الشكر لصاحبة المتحف زكية اللمكية التي نالت شرف الفوز بجائزة السلطان قابوس للأعمال التطوعية لمبادرتها بتأسيس وتشغيل متحف البيت الغربي.

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