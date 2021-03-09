مسقط ـ “الوطن” :

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية تنفيذ مقترحاتها التي تعكف على دراستها لدور الانعقاد السنوي الحالي وتشمل: مقترح دراسة الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومقترح دراسة ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في السلطنة، ومقترح دراسة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفد الاقتصاد، كما اعتمدت اللجنة المحاور العامة لتلك الدراسات، إضافة إلى تحديد محاور مناقشتها، والجهات المقترحة للاستضافات الخاصة بها.

تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ماتم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة تناقش دور الفنون في دعم الاقتصاد الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.