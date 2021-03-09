الفيلم العماني (الذهب الأبيض) يفوز بشهادة التميز في مهرجان الهند الدولي للأفلام

فاز الفيلم العماني (الذهب الأبيض) للمخرج حميد بن سعيد العامري بشهادة التميز في مهرجان الهند الدولي للأفلام الذي أختتمت فعاليات دورته الخامسة الحالية والذي يقام في الهند بمدينة حيدر أباد، حيث تنافست في المهرجان عدد كبير من الأفلام المشاركة من 90 دولة عالمية .

الجدير بالذكر بأن فيلم (الذهب الأبيض) وهو ثائقي قصير شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، وتم تصويره بولاية محوت و ولاية السيب يسلط الضوء على الملح أحد المصادر الطبيعية الموجودة في البيئة العمانية، و الفيلم من انتاج شركة رواق للإنتاج السينمائي وشارك في العمل مجموعة من الشباب العماني والمتكون من عبدالله الرئيسي مساعد مخرج ومدير انتاج، ومحمد الدروشي مدير التصوير والاضاءة، والتصوير الجوي عبدالعزيز الحبسي، ومونتاج ورد العامري، والتعليق الصوتي سعيد العامري، ومدير المواقع هلال الحكماني، وطاقم العمل ليلى حبيب ال حمدون وجميل سعيد اليعقوبي وايمن الحربي و الطفلة شيخة العامرية. بالإضافة التي التعاون والتسهيلات الذي وجده طاقم العمل من أهالي ولاية محوت وبعض الشخصيات في ولاية السيب.

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