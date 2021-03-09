ضمن برنامجها البحثي للتراث الثقافي العماني

مسقط ـ “الوطن” :

نظم مشروع دراسة الشخصيات العمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة في البرنامج البحثي الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حلقة عمل تدريبية على تطبيق ميكروسوفت تيمز بعنوان (التاريخ الشفوي، ذاكرة وطن)، لأعضاء الفرق البحثية المشاركة في المشروع من محافظات مسقط وظفار ومسندم والداخلية، بالإضافة إلى جامعي البيانات بهذه الفرق والمتعاونين معهم، وكذلك المهتمين بالتاريخ الشفوي العماني من خارج الفريق البحثي، وذلك ضمن الخطة التدريبية لإدارة المشروع، حيث قدم الحلقة التدريبية الدكتور عبد العزيز بن هلال الخروصي، وأدارها الدكتور سليمان بن عمير المحذوري، عضو إدارة الفريق الوطني لمشروع دراسة الشخصيات العمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة.

وسلطت حلقة العمل الضوء على أهمية التاريخ الشفوي وقيمته العلمية في البحوث والدراسات، وأقسام ومجالات التاريخ الشفوي، ومظاهر القوة والضعف فيه، واستند المحاضر على خبرته الطويلة في هذا المجال؛ لتقديم جانب معرفي معمق استفاد منه الحاضرون، وفي نهاية الحلقة، فتح الباب لأسئلة الحضور المتنوعة ومناقشاتهم الثرية.

الجدير بالذكر بأن الفريق الوطني لمشروع دراسة الشخصيات العمانية المشتغلة بالتجارة والصناعة نظم حديثا حلقة عمل تدريبية مماثلة بعنوان: “المقابلات الشفوية، الإعداد، الإجراء، التحليل” للباحث على الريامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” تقيم حلقة عمل تدريبية بعنوان “التاريخ الشفوي ذاكرة وطن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.