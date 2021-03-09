رفيف الطائية تضيء لنا زواياها الخفية

في ثقافة وفنون 9 مارس,2021

عرض ـ محمد عبدالصادق:

صدر حديثا عن مؤسسة اللبان للنشر كتاب زوايا خفية للكاتبة رفيف بنت عبدالله الطائية، الكتاب يقع في 157 صفحة من القطع المتوسط، صمم غلاف الكتاب ورسم اللوحة الفنان التشكيلي حسن مير الزدجالي.

والكتاب يضم بين دفتيه مجموعة من المقالات الأسبوعية المتنوعة نشرتها الكاتبة في صحيفة الوطن العمانية في عمود بعنوان ( زوايا خفية).

تصدر الكتاب إهداء وجهته الكاتبة إلى تلك الحياة التي تعلمت منها الكثير وإلى العالم الذي احتواها في جميع حالاتها بالحب والرعاية في الحزن والفرح، ولعالمها الصغير الذي صقل شخصيتها وتكونت من خلاله أفكارها التي تبث سلاما وحبا وتسامحا، وإلى الحياة التي تعلمت منها كيف تصنع السعادة، وإلى الخبرات التي اكتسبتها من هذه الحياة وتشكلت من خلالها شخصيتها وذاتها الراصدة،.

الكاتبة تنسب الفضل في صدور الكتاب لجريدة الوطن التي فسحت المجال لقلمها ليفصح عن أفكارها وينقل رؤيتها ووجهة نظرها في العديد من القضايا والتجارب التي مرت بها.

في مقدمة الكتاب تكشف رفيف الطائي، كيف تطورت ذاتها ورؤيتها للأشياء من خلال المواقف والتجارب الحياتية المختلفة، وترى أن أسس النجاح والتميز تعتمد على تهذيب الذات والاشتغال عليها ومحاولة الرقي بها لتستطيع نيل ثقة ومحبة واحترام الآخرين.

يبدأ الكتاب بالحديث عن تعريف الحياة، التي ترى الكاتبة أنها ليست مجرد انتظار لما تريد وليست خمولا ورفاهية وتسلية، بل لابد أن نأخذها على محمل الجد لكي نستطيع تحقيق أهدافنا بنجاح، من خلال التمسك بالحلم والتحلي بالعزيمة والإصرار وروح المغامرة.

وتعرج على تأثير البيئة الاجتماعية في تكوين شخصية الإنسان وترى أن الإنسان صنيعة بيئته، وربما يكون هناك صراع بين هذه البيئة والعوامل الوراثية والمؤثرات الخارجية، وفي النهاية يختار الإنسان السلوك ونمط الحياة الذي يتواءم مع هذه العوامل المتداخلة.

وتنتقل الكاتبة للحديث عن قيمة الإحساس بالوقت وترى أن ديننا الحنيف يحثنا على احترام الوقت من خلال الالتزام بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها دون تأخير، داعية إلى مراعاة عامل الوقت عند أدائنا للأعمال المكلفين بها وعدم إهدار وقت العمل .

وتطرح الكاتبة سؤالا محيرا عن تعريف الإدارة وهل هي علم أم فن أم مزيج بين الاثنين؟!، وترى أن الإدارة تخطيط وتوجيه سليم للموارد، بالإضافة إلى كونها تحتاج إلى جانب تنفيذي يحتاج مهارات فنية وقدرات فردية وكفاءة عالية في التأثير على سائر الأطراف.

وتنتقل إلى فن احترام الذات وكيفية تطويرها، عن طريق الارتقاء بالعقل والعناية بالتفكير الخلاق، مع التحلي بالتواضع والثقة بالنفس، وترى أن الإنسان الناجح في الحياة هو من يستطيع أن يحترم ذاته ويحسن إدارتها.

ثم تتناول أهمية اتخاذ القرار الصائب سواء في الحياة اليومية او على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، وتشبه متخذ القرار بربان السفينة التي يترتب على قراراته مصير الركاب والنجاح في الوصول بهم لبر الأمان.

ثم تنتقل للحديث عن كيفية تنشئة أطفالنا ونجعلهم مبدعين، وتتناول روعة الإسلام وحثه على محاسبة النفس لتطويرها والارتقاء بها.

كما تتناول الكاتبة قيمة الضمير وكيف نستطيع تنشئة الطفل ونزرع فيه مبادئ الضمير الحي منذ نعومة أظافره، ودور الآباء في اكتساب الأطفال السلوكيات السيئة أو الحميدة.

ثم تعرج للحديث عن الإحباط الوظيفي أسبابه وانعكاساته السلبية على الإنتاج وبيئة العمل، وكيفية الوقاية منه وطرق القضاء عليه وعدم الاستسلام له.

وتستعرض الكاتبة أنواع المديرين وتصنيفهم ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء أو ارتباك العمل، وتدعو لمحاولة فهم التركيبة الشخصية والنفسية لمديرينا، وتنتقل للحديث عن ضرورة تعايش الآباء مع طفولة أبنائهم، وتشرح للقارئ مفهوم الذكاء الاجتماعي وأهميته وكيف أصبح وجوده ضروريا في حياتنا المعاصرة، وتدعو قراءها للتحلي بالصلابة والقوة ليستطيعوا تخطي الصعاب والمخاطر. وتسير صفحات الكتاب لتتناول عناوين الصدق مفتاح السعادة وللمحبة عنوان، وروعة الأذان الروحية، وأنا المرأة وأحترم ذاتي، وكن بارعا في التعامل مع الشخصية المزاجية، الصلاة وتهذيب النفس، في حياتك شخصية حشرية، البرواز وبيت من زجاج ، البرمجة اللغوية العصبية، عالم سنان، المرأة الذكية من تكون، من هو الرجل الناجح، فن التخاطب والحوار، التوست ماستر، فن الخطابة ومهارات الاتصال، فن إدارة ضغوطات العمل، ثريا وأحلام الطفولة، الخنساء وعمق الأخوة، المرأة في رابعة العدوية، كن للعطاء عطاء، الهدية ذوق وأسلوب.