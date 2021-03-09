الماجستير للباحث (مصطفى ناجي) في إدارة الأعمال من جامعة سبأ

الماجستير للباحث (مصطفى ناجي) في إدارة الأعمال من جامعة سبأنال الباحث "مصطفى أحمد محمد ناجي" درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة وتبادل الرسالة بين الجامعات ، عن رسالته الموسومة بــ " تاثير الصمت التنظيمي على اداء العاملين - دراسة تطبيقية على مصلحة الضرائب بالجمهورية اليمنية ".

حيث عقدت المناقشة العلنية الأربعاء المنصرم في رحاب عمادة الدراسات العليا بجامعة سبا ، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة :

أ.د/ عبدالله عبدالله السنفي - أستاذ إدارة الأعمال - جامعة صنعاء (رئيساً ومناقشاً خارجياً) ،

أ.د/ عبدالخالق هادي طواف - أستاذ إدارة الأعمال المشارك - جامعة سبأ (عضواً ومناقشاً داخلياً) ،

أ.د/ زايد ناجي الشاوش - أستاذ إدارة الأعمال المشارك - جامعة سبأ (عضواً ومشرفاً) .

كما تميزت اجابات الباحث "مصطفى ناجي" بالدقة والموضوعية واستطاع ان يجيب على إستفسارات اللجنة، مثبتاً إمكاناته العلمية وأحاطته بموضوع دراسته.

وشهدت المناقشة حضوراً واسعاً من أعضاء هيئة التدريس ، وقيادات إدارية من مصلحة الضرائب ، وعدد من طلبة الدراسات العليا والمهتمين ولفيف من الأهل والأصدقاء .

وتحظى هذه الفعاليات والأنشطة العلمية بمزيد من الاهتمام كونها التعبير العملي لتوجه جامعة سبأ نحو ممارسة دور يليق بعراقة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع ورعاية البحث العلمي.