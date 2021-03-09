نبيلة عبيد تحتفل بإصدار كتاب يرصد حياتها السينمائية ..اليكم التفاصيل

نبيلة عبيد تحتفل أخيراً بإصدار كتاب يرصد أهم المحطات في حياتها السينمائية، فالنجمة المصرية نبيلة عبيد اعلنت في الساعات الماضية عن طرح كتاب "سينما نبيلة عبيد" الذي يتناول مشوارها الفني الذي بدأ منذ العام 1961 وصولا الى آخر فيلم قدمته عام 2005.

نبيلة عبيد تحتفل بإصدار كتاب عن أعمالها السينمائية

النجمة المصرية نبيلة عبيد أعلنت عبر تدوينة على حسابها على انستغرام عن اطلاق كتابها المنتظر بعنوان "سينما نبيلة عبيد" الذي يرصد أعمالها السينمائية بدءا من مشوارها في العام 1961 انتهاء بآخر فيلم قدمته في السينما عام 2005 بعنوان "ما فيش غير كده".

نبيلة عبيد أوضحت في تدوينتها أن الكتاب من اصدار دار المعارف وتم طرح النسخ الأولى منه في المكتبات، وهو من كتابة الباحث السينمائي محمود قاسم، لكنها أعربت عن أسفها في الوقت عينه لعدم استطاعتها تحقيق حلمها بـ اطلاق الكتاب في حفل توقيع امام الجمهور والنقاد بسبب الظروف التي نعيشها جراء ازمة فيروس كورونا.

الفنانة المصرية نشرت مقطع فيديو يرصد نشر الكتاب في دار المعارف وعلقت قائلة: "اختارت دار المعارف الناشره لكتاب "سينما نبيله عبيد" نزول الكتاب الى المكتبات ...وكنت اتمنى ان تكون صدور النسخ الاولى للكتاب من خلال حفل توقيع للكتاب وبحضور كاتبه الباحث السينمائي محمود قاسم ونخبة من النقاد والسينمائيين لتتم الحفاوة به كما يجب و كنت احلم...الا ان بسبب الاوضاع الراهنه والظروف القاسيه التي فرضتها علينا جائحة الكورونا بضرورة التباعد الاجتماعي والذي انا شخصيا ملتزمه به جعلت هذا الحلم مؤجلا الى وقت اخر تكون فيه الظروف مناسبه...

وأضافت في تدوينتها :"الكتاب موجود مع الباعه و المكتبات...واوعدكم ستكونون انتم اول المدعويين لحفل اصداره...".

تفاصيل محتوى كتاب "سينما نبيلة عبيد"

كتاب "سينما نبيلة عبيد" كتبه الباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، ويحتوي على أهم المعلومات عن أفلام نييلة وتحليل لأعمالها السينمائية الى جانب الأسرار الخاصة بتلك الأعمال والتحضير لها، وكذلك تفاصيل تعاملها مع المخرجين والكتّاب الذين أخرجوا وكتبوا لها أفلامها، خاصةً في فترة الصراع بينها وبين نادية الجندي على المرتبة الأولى في السينما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

آخر مسلسلات نبيلة عبيد

نبيلة عبيد كانت قد اطلت في موسم دراما رمضان 2020 مع نادية الجندي في المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" بمشاركة العديد من النجوم وضيوف العمل، ولم تعلن الى اليوم عن أية أعمال جديدة مرتقبة لها.