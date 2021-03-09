رانيا يوسف ترقص احتفالًا بعرض الموسم الثالث من "الآنسة فرح" .. شاهدوا

"الآنسة فرح" في موسمه الثالث بدأ عرضه أمس الإثنين عبر منصة شاهد vip والمن المقرر عرضه مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة MBC 4، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في جزئيه السابقين.

رانيا يوسف تحتفل بعرض الموسم الثالث من "الآنسة فرح"

وحرص نجوم مسلسل "الآنسة فرح" على الترويج للموسم الثالث، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت النجمة المصرية رانيا يوسف عبر انستجرام، مقطع فيديو قصير ظهرت فيه ترقص خلال كواليس أحد مشاهد العمل، وعلقت عليه بنشر مواعيد عرض المسلسل فقالت: "الموسم الثالث من الآنسة فرح يعرض اليوم على شاشة MBC 4، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و9 مساء بتوقيت السعودية، ويعرض من الأحد للخميس على شاهد VIP".

وتفاعل مع رانيا يوسف عدد كبير من جمهورها، الذين أشادوا بدورها في الأجزاء السابقة من العمل وهنأوها ببدء عرض الموسم الجديد، وتمنوا نجاحه على غرار الجزئين السابقين.

أسماء أبو اليزيد تشارك الجمهور بكواليس "الآنسة فرح"

من جانبها نشرت أسماء أبو اليزيد مشاهد من العمل عبر انستجرام، وتحديدًا مشهد زواجها من طارق، وتلقت التهاني من الجمهور تزامنا مع عرض الموسم الجديد، وعلقت أسماء على أحد المشاهد التي نشرتها وقالت: "كواليس الفرح.. كواليس مش خسارة فيك.. الآنسة فرح".

وكان الموسم الثاني من "الآنسة فرح" قد انتهى بزواج فرح من طارق أخيرًا، ولكن ما أفسد فرحتهما هو عودة عاصي الغول أو ميريام، إلى الحياة مرة أخرى، واكتشاف أن مقتله كان مجرد خدعة، فعندما واجهه طارق أصابه برصاصة في قلبه، لكن لم يتم التأكد بعدها هل مات بالفعل، أم مازال هناك أملًا في نجاته.

معلومات عن "الآنسة فرح"

مسلسل الآنسة يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، كل من أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد كيلاني وتامر فرج وعارفة عبد الرسول ومريم الخشت وهبة عبد العزيز وجيلان علاء، وهو من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وحقق العمل نجاحًا كبيرا في الموسمين السابقين.