صور أصدقاء روان بن حسين يحتفلون بنجاح أولى أغنياتها وتتلقى رسالة مميزة من بسمة بوسيل

روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية، تلقت التهاني على مدار الساعات الماضية بمجرد أن طرحت أولى أغنياتها "كان ياما كان" تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس كل عام.

أصدقاء روان بن حسين يحتفلون بأغنيتها "كان ياما كان"

وحرص اصدقاء الفاشينيستا الكويتية على الاحتفاء بها وبنجاح الأغنية التي سلطت من خلالها الضوء على قضية هامة وهي العنف الزوجي، ونشرت روان بن حسين عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور من احتفال عدد من أصدقائها بنجاح الأغنية، حيث قدموا لها "تورتة" تحمل صورتها من أغنيتها الجديدة.

وعلقت روان بن حسين على الصور وقالت: "الحمدلله لك يارب على الصداقات الطيبة والاصدقاء اللي دائماً اول المحتفلين بنجاحي.. كان ياما كان"، وحرص عدد من النجوم على تهنئتها بكليبها الجديد، ومنهم الفنانة المصرية سمية الخشاب والممثلة العراقية تمارا جمال والإعلامي صالح الجسمي وغيرهم.

رسالة مميزة من بسمة بوسيل لروان بن حسين

فيما نشرت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صورة من الكليب عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وهنأتها قائلة: "مبروك يا جميلة.. أغنية حساسة جدًا، أنا فخورة بك".

وكانت روان بن حسين قد قررت أن توجه رسالة إلى نساء العالم في يوم المرأة العالمي من خلال الأغنية التي طرحتها باللهجة المصرية وتحدثت من خلالها عن قضية العنف الزوجي ضد المرأة، حيث جسدت خلال الأغنية دور امرأة يتم تعنيفها على يد زوجها الذي كان عطوفًا ورومانسيًا معها في البداية، لكنها تعود لتواجه هذا العنف، لتساند بذلك العديد من النساء اللاتي كن ضحية للتعنيف.

تفاصيل أول أغنية لـ روان بن حسين

ولاقت مفاجأة روان بن حسين لجمهورها، تفاعل عدد كبير من النجوم الذين هنأوها بعملها الجديد وعبروا عن إعجابهم بتلك التجربة، ومنهم سلمى أبو ضيف ومهيرة عبد العزيز وغيرهم. أغنية "كان ياما كان" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، والكليب من إخراج ريشا سركيس وتقول كلمات الأغنية: "في أو مافيش دي حاجة ماتخصنيش اتعودت انا ماشتكيش وماقولش حاجة عني.. كان ياما كان كنت بحكي لك زمان قلبي موهوم بالأمان بعلن دلوقتي إني.. بتخلى انا عن أي حاجة كانت ربطاني بيك والله ما هيصعب عليا الدمعة اللي في عينيك وبحق مانا ضيعت عمري ووقت كبير عليك بدعي يارب اشوف في يوم اللي فيا فيك".