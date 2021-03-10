يسرا تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسلسل "حرب أهلية" وتطرح البوستر الأول مع باسل خياط..بالصور

يسرا احتلت اليوم بعيد ميلادها في كواليس مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، ونشرت عدة صور من حفل عيد ميلادها بالمسلسل، وكذلك نشرت صورة البوستر الرسمي الأول للمسلسل مع الفنان باسل خياط.

يسرا تتلقى الانتقادات بسبب حفل عيد ميلادها

واحتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها اليوم برفقة زملائها وفريق عمل مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، ونشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور من حفل عيد ميلاد يسرا في المسلسل على حسابها بانستقرام، وعلقت عليه:"الأصدقاء وحب الناس رزق، ربنا يسعدك باصحابك وجمهورك وان شاء الله النجاح للمسلسل الجديد انت وسامح وباسل واروي والعدل جروب.. سنة سعيدة عليكي"، وعلقت على حفل عيد ميلاد يسرا وقالت:" مظاهرة حب للقلب الكبير يسرا".

يسرا تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسلسلها

ورغم الاحتفال الخاص بعيد ميلاد يسرا في كواليس مسلسلها، إلا انها تعرضت لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل، وذلك بسبب التجاهل التام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وظهور يسرا برفقة عدد كبير من فريق عمل مسلسلها، والذين ظهروا بدون كمامات أو التزام بالتباعد الإجتماعي في الكواليس، وهو ما عرضها للهجوم خاصة إنها تعافت مؤخراً من إصابتها بفيروس كورونا ولم تلتزم بإجراءات الوقاية مرة أخرى.

وظهرت يسرا في احتفال عيد ميلادها مع عدد من زملائها في المسلسل وعلى رأسهم باسل خياط بالإضافة إلى المخرج سامح عبد العزيز، واستعرضت بوسي شلبي قالب الحلوى الكبير والمميز في حفل عيد ميلاد يسرا، والذي حمل عدة صور ليسرا من مراحلها الفنية والعمرية المختلفة، وحملت لافتة "أيقونة الفن.. كل سنة وانتي طيبة"، وتلقت يسرا عشرات الرسائل من زملائها لتهنئتها بعيد ميلادها.

البوستر الرسمي لمسلسل "حرب أهلية"

ونشرت شركة "العدل جروب" المنتجة لمسلسل يسرا أول بوستر رسمي للعمل اليوم، والذي انفردت به يسرا بجانب الفنان باسل خياط، والذي يشارك في بطولة المسلسل في أول تعاون له مع الفنانة يسرا، ويواصل الثنائي تصوير المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وتعود به يسرا للمنافسة بعد آخر مسلسلاها "خيانة عهد" العام الماضي.