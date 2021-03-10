رضوى الشربيني ترثي والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة:"كانت معي تنتظر شهر رمضان"

رضوى الشربيني في حالة حداد منذ وفاة والدتها هذا الشهر، وغابت لأيام عن مواقع التواصل، قبل أن تعود لترثي والدتها بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل.

رضوى الشربيني تتذكر والدتها الراحلة

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة رثاء في والدتها الراحلة على حساباتها بمواقع التواصل، بعد أيام من ابتعادها عن السوشيال ميديا، وأثرت في قلوب متابعيها وجمهورها بعد تذكرها لوالدتها الراحلة، ودعت لها في رسالتها وقالت:" كانت معى تنتظر شهر رمضان ، واليوم تنتظر أبسط الدعوات لتسعد بها في قبرها...اللهم ارحمك يا أمى وارحم موتانا وموتى المسلمين".

رضوى الشربيني ترثي والدتها

وتفاعل عدد من النجوم مع تغريدة رضوى الشربيني ورثائها لوالدتها الراحلة، وشاركوا في الدعاء معها لوالدتها، ومنهم الفنانة سوزان نجم الدين التي علقت:" ربنا يرحمها حبيبي رضوى"، وكذلك الشاعر بهاء الدين محمد الذي دعا لها قائلاً:" اللهم إرحمها وإغفرلها وأدخلها الجنة دون حساب ولا سابق عذاب"، وكانت رضوى الشربيني قد نشرت منذ أيام صورة لقبر والدتها الراحلة على حسابها بفيسبوك، وعلقت على الصورة قائلة:"الله يرحمك يا أمي".

رضوى الشربيني في حالة حداد

وتواصل رضوى الشربيني غيابها عن تقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" على قناة cbc منذ الشهر الماضي، وذلك بعد إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا، قبل أن تتدهور حالة والدتها الصحية وتنقل إلى المستشفى ورحلت في بداية الشهر الجاري، وتعيش رضوى الشربيني في حالة حداد، وينتظر الجمهور عودتها للشاشة وخروجها من حالة الحزن على والدتها الراحلة، ولاقت رضوى الشربيني تعاطف كبير من الجمهور بعد انهيارها في جنازة والدتها وبعد الكشف عن العلاقة الخاصة بينها وبين والدتها الراحلة.

ونعت رضوى الشربيني والدتها بعد وفاتها برسائل مؤثرة على مواقع التواصل، وقالت:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب.. أمي ماتت.. أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك.. يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى فىً ذمه الله وإنا لله و إنا اليه راجعون...برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".