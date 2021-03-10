عمرو سعد ومصطفى شعبان يتصدران البوستر الأول لمسلسل "ملوك الجدعنة"

عمرو سعد ومصطفى شعبان شوقا الجمهور لمسلسلهما الجديد "ملوك الجدعنة"، ونشرا صورة البوستر الرسمي الأول للمسلسل والذي يجمعهما لأول مرة في مسيرتهما الفنية.

البوستر الرسمي لمسلسل "ملوك الجدعنة"

وشوق النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان الجمهور اليوم لمسلسلهما "ملوك الجدعنة"، ونشرا صورة البوستر الرسمي الأول له، والذي انفرد به النجمان على صورته، وعلق عمرو سعد على البوستر قائلاً:" خلصانة... مسلسل "ملوك الجدعنة" رمضان 2021"، ونشر مصطفى شعبان البوستر بنفس التعليق أيضاً على انستقرام، ولاقى البوستر تفاعل كبير من الجمهور بسبب تشوقهم للبطولة الأولى بين الثنائي.

عمرو سعد ومصطفى شعبان يشوقان الجمهور لمسلسل "ملوك الجدعنة"

ونشر النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان مؤخراً عدة صور لشخصياتهما في المسلسل على انستقرام، ونشر عمرو سعد صورة لشخصيته بالعمل، وكشف عن ملامحها وقال:" احمد عبد القادر سرية (الشهير ب سرية) من مسلسل ملوك الجدعنة، للمخرج احمد خالد موسي، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وامين جمال، ستايلست دينا نصير، مدير التصوير محمود بشير، المنتج صادق الصباح وانور الصباح".

تفاصيل عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان

ونشر أيضاً مصطفى شعبان صورة لشخصيته وإسمها في المسلسل وعلق عليها برسالة غامضة وقال:" احمد عبد الظاهر الشهير ب سفينة والكلام رايح لك يا "سرية"، وكشف النجمان عن تفاصيل عرض المسلسل في موسم رمضان المقبل، إذ يعرض على قناة mbc مصر وتطبيق شاهد، وتدور قصة العمل حول صديقان يواجهان العديد من المتاعب والصراعات ضد أحد الأشخاص، وهو ما يدخلهما في صراعات معه في أجواء تشويقية وأكشن.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل ياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز، وتغير إسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان، ونش عمرو سعد مؤخراً صورة لآخر مشاهد الفنان الراحل في المسلسل في لبنان، وهو ما يجعله من الأعمال المنتظرة في رمضان، بجانب عودة الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان للدراما بعد غيابهما الموسم الماضي.