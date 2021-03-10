شاهد.. هيفاء وهبي تتلقى هدية غير متوقعة من أختها في عيد ميلادها

فاجأت علياء يموت، أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بهدية غير متوقعة بمناسبة عيد ميلادها الـ49، بإهدائها لوحة مرسوما عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها.

وشاركت هيفاء وهبي مقطع فيديو يستعرض الهدية وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، معبرة عن سعادتها بهذه الهدية، وعلقت ”ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي“.

من جهتها علقت علياء على المنشور ”عيد ميلاد سعيد أختي“، وردت هيفاء عليها ”قلبي من جوا يا أرق وأطيب قلب انتي أجمل بنت وأجمل سند وأحلى أخت عطاني إياها“.

يشار إلى أن هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس عام 1972، ببلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة إخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.

وشغلت هيفاء وهبي اهتمام الجمهور مؤخراً بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم ”أشباح أوروبا“، بعدما اتهمته هيفاء بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.