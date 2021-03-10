اليوم.. النجمة يسرا تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل النجمة الكبيرة يسرا، اليوم الأربعاء 10 مارس بعيد ميلادها، وتعد يسرا من أبرز نجوم السينما المصرية عبر تاريخها، إذ قدمت العديد من الأعمال الهامة على مدار أكثر من 40 عاماً وهى مدة عملها في الفن، حيث كان أول ظهور لها بالسينما من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977،وفى نفس العام شاركت في فيلم "فتاةٌ تبحث عن الحب".

قدمت يسرا في مشوارها الفني أكثر من 80 فيلما أبرزها "امرأة ايله للسقوط"، والأنس والجن"، "الإرهاب والكباب"، و"قبل الوداع"، و"المنسى"، "الجوع"، و"قصر في الهوا"، و"مرسيدس"، وابتسامة واحدة لا تكفي"، وطيور الظلام"، و"نزوة"، وعيش الغراب"، و"دانتيلا"، و"قضية امن دولة"، و"كراكون في الشارع"، و"لعدم كفاية الأدلة"، و"رسالة إلى الوالي"، "التعويذة"، "ليلة شتاء دافئة"، "العاصفة"، و"دم الغزال"، و"عمارة يعقوبيان"، و"كلام في الحب"، "جيم أوفر"، و"جزيرة الشيطان"، و"المولد"، و"اسكنرية كمان وكمان"، و"حدوته مصرية"، و"على باب الوزير"، و"الافوكاتو".

وفى الدراما التليفزيونية قدمت يسرا العديد من الأعمال الناجحة التي جعلتها واحدة من نجمات الدراما الكبار، ومن أبرز مسلسلاتها "رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة، "حياة الجوهرى" و"أوان الورد" و"أين قلبى" و"ملك روحى" و"لقاء على الهوا" و"أحلام عادية" و"قضية رأى عام" و"في ايد أمينة" و"خاص جداً" و"بالشمع الأحمر" و"شربات لوز" و"سرايا عابدين" و"نكدب لو قلنا ما بنحبش"، "فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع" و"خيانة عهد".

وعن حياتها الشخصية، تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم، الأخ الأكبر للفنان هشام سليم وهو الحب الحقيقي للفنانة، والشخص التى تتحدث عنه الفنانة دائما، كانت قصة حبهما منذ الطفولة فقد كانوا أصدقاء فى سن السابعة، وتفرقت بهما السبل، وبعد سنوات طويلة التقيا مرة أخرى وقرروا الزواج.