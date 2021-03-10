8 ملايين دولار أمريكى إيرادات فيلم Raya and the Last Dragon فى...

حقق فيلم ديزنى "Raya and the Last Dragon" بدور العرض الصينية 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكى، بينما حقق على مستوى شباك التاذكر العالمى 26 مليونا و200 ألف دولار أمريكى.

وتعد الصين واحدة من الدول القليلة التى ليس لدى ديزنى حاليًا خطط لإطلاق منصة البث الخاصة بها، بالنظر إلى أن الحكومة الصينية تطلب من أولئك الذين يعملون داخل حدودها الالتزام بقواعد الرقابة الصارمة.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام عاد هذا الشر، والأمر متروك لمحارب وحيد "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وإخراج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

وفى سياق متصل كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars، أما الثالث فهو مسلسل win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.