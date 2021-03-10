احتفال عالمي بقائمة الترشيحات الأكثر تنوعا في تاريخ البافتا

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، قوائم الأعمال المرشحة لنيل جوائز البافتا، قبل حوالي شهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 74.

واحتفت وسائل الإعلام العالمية بقوائم ترشيحات البافتا لعام 2021، بعدما طغت عليها سمة التنوع واختلاف الأنساب العرقية في أعمال المرشحين.

تصدر فيلم Nomadland، الذي يحظي بتقدير نقاد الفن والقائمين على موسم الجوائز في كل مكان، قوائم الترشيحات ونال 7 تنويهات، بالتساوي مع الفيلم البريطاني Rocks.

حصلت أيضا أربعة أفلام تكرر ذكرها فى قوائم الجوائز هذا العام على 6 ترشيحات لكل منها وهي The Father، Minari، Mank، Promising Young Woman.

ودخلت البافتا التاريخ، بعد ترشيح 4 نساء ضمن قائمة أفضل إخراج هذا العام، وعلى رأسهم كلوي تشاو مخرجة فيلم Nomadland، التى فازت بجائزة الجولدن جلوب الأسبوع الماضى في نفس الفئة.

يأتي ذلك بعد عقود من سيطرة الرجال على قوائم ترشيحات الأفلام في الإخراج، وحصولهم على الجوائز كل عام.

واجهت الأكاديمية البريطانية العديد من الانتقادات العام الماضي بعد خلو قوائمها من المبدعين ذوي البشرة الملونة، خاصة في فئة التمثيل، لذا كانت اختيارات قوائم العام الحالي مفاجئة ومفرحة للجميع.

وتضم قوائم الترشيحات التي أعلنتها البافتا اليوم، 16 اسما من خلفيات عرقية وذوي بشرة ملونة في فئات التمثيل على رأسهم دانيال كالويا، ريز أحمد، طاهر رحيم، وبوكي بكراي، ووصفت قوائم الأكاديمية بأنها الأكثر تنوعا في التاريخ.

شهدت أيضا القائمة غياب عدد من الأسماء التي كان متوقعا ترشحها وفق موقع بي بي سي، من بينهم فيولا ديفيس، كاري موليجان، أماندا سيفريد، أوليفيا كولمان، جاري أولدمان، وجلين كلوز.

وقالت أماندا بيري المديرة التنفيذية للبافتا في تصريح لموقع هوليوود ريبورتر، إنهم فخورون بهذه القائمة ووصفتها بالممتازة، مشيرة إلى أنه توفرت لديهم هذا العام العديد من الأفلام الممتازة.

سيتم الإعلان عن جوائز البافتا للعام الحالي في حفل يذاع على الهواء مباشرة دون حضور جمهور يوم 11 أبريل المقبل، ويقام في قاعة رويال الملكية بالمملكة المتحدة.