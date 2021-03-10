فيديو فارس كرم ينتظر قدوم مولودته الأولى ويختار اسمها وهكذا وصف هيفاء ونادين نجيم ومايا دياب

فارس كرم النجم اللبناني حل ضيفًا على برنامج "Carpool Karaoke بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة تلفزيون دبي، وتحدث فارس عن حياته الأسرية إضافة إلى حديثه عن عدد من أصدقائه بالوسط الفني.

فارس كرم أبًا لأول مرة

فارس كرم فاجئ الجمهور خلال الحلقة بأنه سيصبح أبًا لأول مرة قريبًا جدًا، كما كشف عن جنس واسم طفله المنتظر وأكد أنها ستكون ابنة واختار لها اسم "مريم"، وهو ما جعل وسام بريدي يحتفل به ويهنئه بالخبر السعيد، متمنيًا له أن تأتي المولودة بخير وصحة.

كذلك شدد فارس كرم على أنه لن يتدخل في المستقبل في حياة ابنه أو ابنته، ولن يساعد في دخوله مجال الغناء مثله إلا إذا كان يمتلك موهبة خارقة، موضحًا أنه في بدايته كان يغني في الحفل مقابل أجر 20 دولار فقط، وعانى كي يصل للمكانة التي عليها الآن.

فارس كرم ينفي وجود قصة حب بينه وبين نجمة شهيرة

في السياق نفسه أكد المطرب اللبناني أنه تزوج من الفتاة التي اختارها، ونفى أن تكون هناك علاقة حب أو مشروع زواج سابق بينه وبين نجمة صف أول شهيرة بلبنان دون أن يذكر اسمها، قائلًا إن الإنسانة التي يريد أن يتزوجها وإكمال حياته معها تزوجها بالفعل وهي من أعلن زواجه منها خلال العام الماضي في حفل عائلي بسيط.

كيف وصف فارس كرم زميلاته هيفاء ونادين ومايا دياب؟

وعند حديثه عن زملائه وأصدقائه بالوسط الفني، وصف فارس كرم الفنانة هيفاء وهبي بأنها ملكة جمال الفنانات، كما اعتبر أن النجمة نادين نسيب نجيم دوت الخليج أجمل ممثلة في وجهة نظره، لأنها تلفت نظره أكثر من غيرها، أما الفنانة مايا دياب فأوضح أنها أكثر شخص كوميدي عرفه على الإطلاق وتستطيع دائمًا إضحاكه، وإذا اختار نجمة ليقدم دويتو معها فستكون مايا.

ومن المعروف أن فارس كرم كان يعتبر من أبرز العازبين في الوسط الفني اللبناني، لكنه تزوج العام الماضي من سيدة تعتبر صديقته المقربة وتربى معها منذ طفولتهما، وقال عنها في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها تحترم عائلته لذلك فهو يحترمها ويحبها وتزوج منها.

كما كشف البعض وقتها أن حفل زفافه اقتصر على أفراد عائلته فقط، كما أنه لم يرد نشر الخبر حينها أو يكشف تفاصيل حفل الزفاف بسبب أزمة فيروس كورونا.

