"لسة قلبك قادر يحب!" .. أنغام تتحدث بالفيديو عن إمكانية ارتباطها للمرة الخامسة

أنغام المطربة المصرية حرصت على التعليق على النجاح والجدل الذي حققته أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها على يوتيوب، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر.

أنغام تكرم الراحلين في كليبها الجديد

أنغام أكدت أنه قررت تكريم عدد من الراحلين والمؤثرين في حياتها والذين ربطتها بهم علاقات صداقة وطيدة أو علاقات أسرية ومنهم رياض الهمشري وطارق عاكف ورجاء الجداوي وعماد عبد الحليم والمايسترو خالد فؤاد و وشقيقتها الراحلة غنوة وغيرهم، من خلال كليب "هو نفس الشوق"، وذلك بوضع صورهم على أحد الجدران، لافتة إلى أن ظهور صورهم كان متماشيًا مع كلمات الأغنية الجديدة وما تعبر عنه، وهو أن هناك حب أسمى وأكبر من حب الرجل للمرأة.

هل ترفض أنغام فكرة الارتباط مرة أخرى؟

من جانبه قرر الإعلامي عمرو أديب أن يسألها عن مدى إمكانية وقوعها في الحب مرة أخرى، بعد فشل زيجاتها السابقة، وقال: "هو أنتِ لسة قلبك قادر يحب؟"، لترد أنغام قائلة: "لا شيء ممكن أن يمنع الإنسان عن الحب.. دي حاجة بين إيدين ربنا.. جايز الله أعلم.. ماقدرش أقول لك لا والله مش هعمل كدة تاني وأطلع كدابة بعد شوية.. عودتني حياتي إني ماعملش كدة"، لتثبت بتعليقها أنها لا تمانع في الارتباط مجددًا في حال وجدت شخص مناسب.

وكانت أنغام قد تزوجت 4 مرات سابقًا، كان آخرها من الموزع المصري أحمد إبراهيم لكنهما انفصلا بعد زواج لم يدم سوى عام تقريبًا، وتسبب في إثارة الجدل والأزمات وقتها.

تفاصيل أحدث أغاني ونشاطات أنغام

واختارت أنغام افتتاح أعمالها في 2021 بأغنية "هو نفس الشوق" بأجواء وكلمات رومانسية، وخطفت الأنظار بفيديو كليب الأغنية الذي تألقت به أنغام بإطلالة جذابة، ولاقت الأغنية وإطلالتها تفاعلاً على مواقع التواصل بعد طرحها، وبعد فترة من تشويق أنغام للجمهور للأغنية الجديدة، والتي تفتتح بها أيضاً سلسلة أعمال غنائية في هذا العام ضمن ألبومها المصري الجديد والمتوقع أن يحمل عنوان "لم نفترق".

وتستعد أنغام للعودة للحفلات الجماهيرية هذا الشهر، ونشرت مؤخرًا بوستر حفلها الجديد في القاهرة في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، وكشفت عن تفاصيل حفلها الجماهيري الأول بعد أزمة فيروس كورونا في القاهرة، وكذلك أول حفلاتها في القاهرة هذا العام، وعلقت على بوستر الحفل قائلة: "أنغام في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس"، وذلك بعد حفلها الأخير في الشارقة في رأس السنة، في افتتاح مسرح خورفكان، كما كانت آخر أعمال أنغام العام الماضي هو ألبومها الخليجي "مزح" وفيديو كليب أغنيتها "بحبك وبرتاحلك".