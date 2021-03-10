شقيقة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها على شاطئ دبي ..والنجمة تتلقى المعايدات المميزة من محبيها

هيفاء وهبي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الموافق في 8 مارس تزامناً مع انتصارها قضائياً على مدير أعمالها السابق قبل أيام ماضية، فيما أعدّت لها شقيقتها "عليا" مفاجأة مميزة على شاطئ دبي احتفالاً بمناسبة يوم مولدها، كما فاجأ عددا من معجبي النجمة اللبنانية بمعايدتهم على "الطريقة الإيطالية"، توازيا مع تلقي هيفاء المعايدات من زملائها النجوم وجمهورها.

شقيقة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة

تداول نشطاء السوشيال ميديا على تويتر مقطع فيديو من احتفال شقيقة هيفاء وهبي الصغرى "عليا" بعيد ميلاد الديفا وذلك من على شاطئ دبي، حيث قامت "عليا" بتقديم معايدة للمحتفى بها من خلال كتابة جملة " Happy Birthday Haifa " على رمال شاطئ دبي في احد المنتجعات مع رسمة لوجه هيفاء، وترافق ذلك مع موسيقى خاصة لعيد الميلاد.

ونالت هذه المعايدة تفاعلاً واسعاً من جمهور هيفاء وهبي الذين تناقلوا واعتبروها بأنها مبادرة ملفتة من شقيقتها عليا.

جمهور هيفاء وهبي يحتفل بها على الطريقة الإيطالية

جمهور هيفاء وهبي ايضا قدموا لها مفاجأة ثانية في عيد ميلادها حيث عمد عدد من معجبي الفنانة اللبنانية الى الاحتفال بعيد ميلاد نجمتهم على الطريقة الإيطالية من خلال تزيين أحد المباني بالبالونات ثم الوقوف على الشرفات والغناء لهيفاء مع رفع إحدى صورها.

كذلك قدم الجمهور لهيفاء المعايدات المميزة لها على السوشيال ميديا متمنين لها دوام الصحة والنجاح.

هيفاء بدأت كذلك بتلقي المعايدات من زملائها النجوم وبينهم الفنانة السورية شكران مرتجى التي كتبت لها :" كل سنة وإنتي الأحلى والأذكى، لما بيجتمعوا هالصفتين بتكون ال هيفا ، مابنقدر نكتب إسمك ع شط بس كتبناه بقلوبنا" لترد عليها هيفاء "غمرتيني بلطفك، بحبك".

هيفاء وهبي تنتصر قضائيا على مدير أعمالها

يتزامن عيد ميلاد هيفاء وهبي مع اعلانها قبل حوالي أسبوعيا عن انتصارها قضائيا على مدير أعمالها محمد وزيري حيث أعلنت في 23 فبراير الفائت حصولها على حكم لصالحها في قضيتها ضد وزيري بعدما حكمت المحكمة ضده بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية النصب والاستيلاء على أموالها.

احتفلت هيفاء بالحكم وعلقت على تفاصيل الحكم وقالت:" الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل.. ما النصر الا من عند الله والحمد لله".

وكانت أزمتها مع محمد وزيري قد اشتعلت العام الماضي بعدما اتهمته بالنصب والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، وذلك بعد فترة من علاقتهما القوية وعملهما معاً، وادعى وزيري وقتها زواجه منها إلا انها استطاعت أيضاً نفي ادعاءاته عن طريق المحكمة قبل ان تحصل على حكم بحبسه.

يذكر ان آخر مسلسلات هيفاء وهبي "اسود فاتح" الذي عرض قبل أشهر قليلة، ولم تعلن النجمة اللبنانية عن أي أعمال درامية لها في الفترة المقبلة حيث يبدو بأنها ستتغيب عن الموسم الرمضاني.