بمشاركة نخبة من نجوم الدراما.. قناة المهرية تبث عيال قحطان في رمضان

بمشاركة نخبة من نجوم الدراما.. قناة المهرية تبث عيال قحطان في رمضانتبث قناة المهرية في شهر رمضان المقبل أحد أبرز الأعمال الدرامية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدراما اليمنية، من مختلف الفئات العمرية والمناطق اليمنية، إلى جانب نجوم الدراما الأردنية.

وحسب بلاغ صحافي - تلقى دوت الخليج نسخة منه- يعد العمل الدرامي "عيال قحطان" من المسلسلات الدرامية القليلة التي أنتجت بعيداً عن ضغط الموسم وقرب العرض على الشاشة، وتم مراعاة ذائقة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده الأصيلة.

ويخرج المسلسل النجم الأردني بسام المصري، الذي أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية الكبيرة في الأردن والعالم العربي، وحصد عدة جوائز في مهرجانات عربية مختلفة.

وقدّم النص والسيناريو الكاتب الأردني محمد الحجاحجة، وهو من أبرز كتاب النصوص المختصين في تأليف المسلسلات الدرامية البدوية في العالم العربي، شاعر وكاتب وممثل أردني، ألّف عدداً من المسلسلات الدرامية البدوية.

ويظهر في المسلسل نجوم الدراما اليمنية مثل الفنان قاسم عمر، في دور الشيخ قحطان، والفنان فهد القرني، والفنانة الأردنية إيمان ياسين، وآخرون من النجوم الشابة والواعدة، وضيوف الشرف.

