حملة سخرية من بوسترات مسلسلات رمضان 2021 .. "نسخ ولصق" وإعادة تدوير أفكار سابقة

أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2021 الذي يشهد عرض مجموعة من أقوى المسلسلات التي يلعب بطولتها عدد كبير من النجوم الذين يعود بعضهم للساحة بعد غياب، إضافة إلى وجود ثنائيات متعددة هذا العام.

ومع طرح نجوم الأعمال الدرامية بوسترات وصور من مسلسلاتهم المنتظرة، لاحقتهم كالعادة بعض الانتقادات والملاحظات والسخرية أيضًا من التقليدية التي تسيطر على طريقة الترويج لتلك الأعمال، إضافة إلى انتقاد الجمهور لملامح بعض النجوم في أحد الأعمال التاريخية، واعتبروها غير عاكسة للواقع بصدق.

تشابه إلى حد التطابق

بمجرد أن طرحت الشركة المنتجة مساء أمس بوستر مسلسل "حرب أهلية" الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية يسرا والنجم باسل خياط، اعتبره الجمهور بمثابة صورة منسوخة من بوستر مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فكانت وضعية النجوم على بوسترات العملين متشابهة إلى حد التطابق سواء في نظرة كل من بطلي العمل، أو طريقة ظهور وجوههم على الصورة.

واتهم عدد من المتابعين، صناع مسلسل "حرب أهلية" بمحاولة تقليد بوستر "اللي مالوش كبير"، الذي لاحقته عدة انتقادات هو الآخر بسبب تشابهه مع بوستر المسلسل العالمي الشهير "The Morning Show"

ألوان وخطوط واحدة!

فكرة التشابه واتهامات التقليد والنسخ من متنافسين آخرين، لاحقت أيضًا صناع مسلسل "كل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ريهام حجاج، والتي تصدرت أفيش العمل بمفردها، لكن الجمهور وجد أن طريقة صنع البوستر الخاص بالعمل، عبارة عن "نسخ ولصق" لبوستر مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، الذي تصدر أيضًا بوستر المسلسل بمفرده، كذلك الألوان التي اعتمدت عليها بوسترات العملين، كانت واحدة، فتم اختيار اللونين الأسود والذهبي، ليسيطران على أجواء البوسترات، كما كُتب عنوان كل مسلسل بنفس الطريقة واللون، وكأن من قام بتنفيذ الصورتين شخص واحد، ليظهران متشابهان كثيرًا.

ملوك الجدعنة VS سلام يا صاحبي

مصطفى شعبان وعمرو سعد طرح كل منهما بالأمس، بوستر مسلسلهما الجديد "ملوك الجدعنة" الذي يتعاونان فيه للمرة الأولى معًا في الدراما، وظهر الثنائي وهما يسيران ممسكان ببعض الأدوات الحديدية التي يستبدلونها بالأسلحة، ويبدو من الأفيش أنهما يلعبان دور صديقين مقربين يدافعان عن بعضهما البعض، وهو ما جعل الجمهور يستعيد ذكريات فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قام ببطولته النجمين عادل إمام وسعيد صالح قبل سنوات طويلة، وهو ما جعل البعض أيضًا يتهم الثنائي بأنهما يحاولان استغلال نجاح واحد من أشهر الأعمال السينمائية وإعادة تقديمه بشكل عصري.

لحية عمرو يوسف

مسلسل "الملك" الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، من أكثر المسلسلات المنتظر عرضها في شهر رمضان كونه يعيد الاهتمام بتقديم الأعمال الخاصة بالتاريخ الفرعوني، حيث يجسد فيه الفنان المصري شخصية الملك أحمس، أحد أشهر الملوك في حقبة الفراعنة، لكن الصور الترويجية المتداولة من العمل باتت محل انتقاد وسخرية من قبل البعض، حيث ظهر فيها عمرو يوسف بـ"لحية" واضحة إضافة إلى ظهوره في كواليس المسلسل المنتظر باللحية أيضًا، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للواقع، مقارنة بالآثار والتماثيل التي كشفت عن ملامح الملك أحمس، حيث كان بدون لحية.

وضعيات متكررة وتقليدية

يعتبر العنصر الأكثر انتقادًا منذ سنوات في بوسترات أعمال رمضان، هو التقليدية في تنفيذ بوسترات الأعمال وعدم وجود أي جديد بها وإعادة تدوير الأفكار السابقة، وهو ما حدث هذا العام أيضًا فلم نجد حتى الآن بوستر يتمتع بفكرة جديدة مختلفة، فالأعمال التي تعتمد في بطولتها على وجود نجمين، ظهر بطليها على البوستر بجانب بعضهما البعض مثل مسلسلات "هجمة مرتدة" و"الاختيار" و"حرب أهلية" وغيرها، أما أعمال البطل الأوحد، فتصدر البطل البوستر بمفرده بشكل تقليدي مثل مسلسل "موسى"، حتى الأعمال الجماعية فظهر نجومها بجانب بعضهم البعض بدون وجود فكرة تربط أو تعبر عن العمل، مثل بوستر "بين السما والأرض" و"القاهرة كابول".