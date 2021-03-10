ناصر القصبي يجمع عايض يوسف وهبة الحسين لأول مرة في عمل درامي بعد زواجهما .. إليكم التفاصيل

عايض يوسف وهبة الحسين يبدو أنهما على وشك المشاركة لأول مرة في عمل درامي بعد فترة من زواجهما، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

عايض يوسف يواجه زوجته هبة الحسين في مسلسل جديد

شبكة قنوات mbc فاجئت الجمهور قبل ساعات عن تعاون فني سيجمع لأول مرة بين الفنان السعودي عايض يوسف وزوجته الفنانة هبة الحسين، حيث كتب الحساب الرسمي للشبكة عبر تويتر: "لأول مرة.. عايض يوسف مع زوجته هبة الحسين في مسلسل واحد" وأرفق التعليق بصورة زواجهما.

وكان الفنان عبد المجيد الرهيدي قد أكد خبر تعاون النجم السعودي عايض يوسف وزوجته النجمة هبة الحسين لأول مرة من خلال مسلسل "ممنوع التجول" مع الفنان السعودي ناصر القصبي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "MBCTrending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4.

عايض يوسف يخوض أولى تجاربه الدرامية مع ناصر القصبي

ويعتبر مسلسل "ممنوع التجول" هو العمل الدرامي الأول الي يخوض من خلاله عايض يوسف تجربة التمثيل، وأول تعاون فني له أيضًاا مع زوجته هبة حسين، والمسلسل يدور في إطار كوميدي من خلال حلقات منفصلة متصلة ويشارك في العمل مجموعة من المخرجين بينهم السعودية هناء العمير، والعراقي أوس الشرقي، ومن تأليف الكاتب خلف الحربي.

كما يشارك في العمل عدد من نجوم الكوميديا من بينهم عبدالإله السناني وفايز المالكي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وإلهام علي وريماس منصور وعبد المجيد الرهيدي وغيرهم.

تفاصيل زواج الثنائي عايض يوسف وهبة الحسين

وتزوج المغني السعودي عايض يوسف بالممثلة والإعلامية هبة حسين في سبتمبر الماضي، وكتب عايض يوسف حينها في تغريدة له: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب"، ويحرص الثنائي على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأفضل وأطرف اللحظات التي يمرون بها.

في سياق آخر تحدث الثنائي مؤخرا عن تفاصيل ارتباطهما وكيف تقدم الفنان السعودي لزوجته، التي أكدت أن قصة زواجهما كانت طبيعية وأن أول لقاء بينهما كان في إحدى الفعاليات، وأشارت الى أنه لم يحدث أي تواصل بينهما في هذه المرحلة لكن بعد ذلك بفترة التقى الثنائي مرة أخرى، وأكدت أن الفنان السعودي تقدم لأسرتها لأجل الارتباط بها، وأنها طلبت منه يوم خطوبتهما عدم الضحك أمام أسرتها لكنه فشل في تنفيذ طلبها مما تسبب في ضحكها لتؤكد والدتها لهما أنهما يتشابهان حتى في ضحكتهما.