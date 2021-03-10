نقل "ماما أنيسة" إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية والنجوم يكثفون الدعاء لها

ماما أنيسة أو أنيسة جعفر، الإعلامية الكويتية الشهيرة أقلقت الجمهور على حالتها الصحية اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى المستشفى الأميري في دولة الكويت.

ماما أنيسة تدخل المستشفى

وتعرضت الإعلامية الشهيرة التي تبلغ من العمر 86 عامًا إلى وعكة مفاجئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، ودخلت بسببها إلى المستشفى قبل يومين، ولازالت متواجدة بها إلى حين تحسن حالتها الصحية، وحرصت الإعلامية الشهيرة على طمأنة محبيها على حالتها وصرحت لأحد وسائل الإعلام، بأن حالتها مستقرة وتنتظر حاليًا أوامر الأطباء والسماح لها بمغادرة المستشفى.

النجوم يكثفون الدعاء لماما أنيسة

وحرص عدد من النجوم والمشاهير، على الدعاء للإعلامية الكويتية الشهيرة بالشفاء العاجل، ومنهم الفنان طارق العلي الذي كتب عبر تويتر: "الله يشافيك ويعافيك ويطول بعمرك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين أمنا الغالية أم الكل أمنا الحنونة.. ادعوا لها ماما أنيسة".

أما الإعلامية فجر السعيد فكتبت لها عبر تويتر أيضًا: "اللهم إشف ماما أنيسة شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين.. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين.. ادعوا لها".

فيما كتب الفنان حبيب غلوم: "ماما أنيسة سيدة الإعلام الخليجي منذ 1957 تطلب دعواتكم لها بالشفاء يا كرام.. أجر وعافية عزيزتي ما تشوفين شر يا رب"، وتفاعل عدد كبير من محبيها وتمنوا لها الشفاء العاجل والخروج سريعًا من تلك المحنة، كما تم تداول صورة لها من داخل المستشفى.

معلومات عن الإعلامية أنيسة جعفر

الجدير بالذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر، اشتهرت من خلال اسم ماما أنيسة، حيث كانت متخصصة في تقديم برامج الأطفال، وفي عام 1960 سافرت إلى إنجلترا لمدة سنة ونصف واحتلت مراكز عديدة منها مديرة النشاط المدرسي في وزارة التربية ورئيسة قسم برامج التلفزيون وتقاعدت في عام 1984.

وحصلت على عدد من الدورات التدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر في عام 1962، ودورة في إذاعة بي بي سي في عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970.

كما قدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، من بينها "جنة الأطفال، ومع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة"، وفي الإذاعة "ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب" وحققت شهرة كبيرة.