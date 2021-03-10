تامر حسني وبسمة بوسيل حديث الجمهور برومانسيتهما ..شاهدوا بالفيديو كيف دلّلها

رومانسية تامر حسني وبسمة بوسيل بأحدث ظهور لهما تصدرت حديث السوشيال ميديا بعدما نشر الأول مقاطع فيديو برفقة زوجته المغربية عبر خاصية الستوري على انستغرام فتداول الجمهور هذه المقاطع بشكل واسع خصوصاً بعدما ظهر النجم المصري وهو يدلل زوجته وام اطفاله على طريقته الخاصة وامام جموع أصدقائه، ويأتي هذا بعد أسابيع ماضية من خلاف الثنائي ثم تصالحهما سريعاً.

تامر حسني وبسمة بوسيل حديث الجمهور برومانسيتهما

النجم المصري تامر حسني شارك متابعيه عبر خاصية الاستوري على انستغرام بلقطات فيديو من حفل يجمع الأصدقاء وبحضور زوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، وظهر الثنائي بشكل رومانسي ملفت حيث قام الفنان المصري بتدلليل زوجته من خلال الغناء لها وتبادل نظرات الاعجاب والحب معها ثم غمرها وحضنها امام الحاضرين.

وبدا استمتاع الثنائي بالحفل حيث غنى تامر لزوجته أغنيته "افرح"، وهي الأغنية التي أطلقها ضمن ألبومه الغنائي الأخير "خليك فولاذي"، كما غنى لها أغنيته "قولني كلام"، وهي أغنية ضمن ألبومه الأخير أيضًا.

ولاقت مقاطع فيديو الثنائي من هذا الحفل رواجا كبيرا بين الجمهور الذين أشادوا برومانسيتهما وتمنوا أن يختلفان مجددا بعد وقوع خلافات بينهما قبل أسابيع ماضية بسبب معجبات النجم.

وقبل يومين نشر تامر حسني مجموعة صور له برفقة معجبات له على الستوري الانستغرام في دلالة منه الى تقبل زوجته تصرفاته كفنان عقب تصالحها وذلك بعدما افتعلت زوجته مشكلة جراء ظهوره السابق برفقة معجبات حسناوات حولة.

تامر حسني وأسباب مشاكله مع زوجته

تامر حسني أوضح خلال لقاء له عبر جديد عبر إذاعة «إف إم»، في مناسبة يوم الحب، بان علاقته مع زوجته تأثرت بسبب السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن صغر سنها جعلها تتأثر بتلك المواقع.

وقال خلال اللقاء عن خلافاته مع بسمة بوسيل :" النم والخوض في حياة الناس أصبحت صعبة جدا ومن مساوئ السوشيال ميديا، وبسمة بوسيل زوجتي دوت الخليج من تأثرت وأنا أعذرها وهي أصغر مني، وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا".

وفي سياق آخر، قدم النجم تامر حسني اعتذاره عن عدم طرح أغنية جديدة لجمهوره في يوم الحب الفائت حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "كان نفسي أنزل في يوم 14 /2 بأغنية جديدة مصوره بس للأسف مخلصتش بالشكل اللي أنا منتظره واللي يليق بجمهور محترم زيكم".