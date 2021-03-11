نيقولا معوض يحتفل بزفافه على عروسه الشقراء بفيديو يخطف القلوب

نيقولا معوض، الممثل اللبناني، أعلن اليوم خبر زواجه في مفاجأة سارة لجمهوره، واحتفل بزفافه بنشر فيديو رومانسي مع زوجته، والتي أثارت التساؤلات بسبب جنسيتها وهويتها.

نيقولا معوض يحتفل بزفافه بفيديو رومانسي

وأكد نيقولا معوض اليوم أخبار زواجه، واحتفل بزفافه بنشر فيديو رومانسي مع زوجته على انستقرام، وعلق عليه قائلاً:" إتجوّزنا.. للمرّة الأولى و الأخيرة"، وظهر العروسان بالفيديو وهما يتحدثان للكاميرا عن شعورهم بهذه اللحظة السعيدة، وقال نيقولا معوض عن زوجته في الفيديو إن وجودها في حياته دليل على حب الله له، ووصفها بالهدية من الله له، ويشعر أحياناً إنه لا يستحقها، وردت زوجته بالفيديو قائلة إنها تشعر بحياتها كلها أمامها عندما تنظر إليه.

رومانسية نيقولا معوض وزوجته تخطف القلوب

وتغزلت زوجة نيقولا معوض به في الفيديو وقالت:"أعدك أنني سأحمل قلبك معي أينما حللت، لأن حياة واحدة معك ليست كافية"، ولاقى فيديو زواج نيقولا معوض وزوجته تفاعل كبير من الجمهور بسبب الأجواء الرومانسية به، والطريقة المميزة في إعلان الخبر للجمهور، والتي شببها البعض بمقطع قصير من فيلم أو مسلسل رومانسي وليس إعلاناً تقليدياً عن الزواج.

جنسية زوجة نيقولا معوض تثير التساؤلات

ووسط تلقي نيقولا معوض لرسائل التهنئة من الجمهور وزملائه الفنانين، شغلت هوية وجنسية زوجته التساؤلات، خاصة إن نيقولا معوض لم يكشف عن إسم زوجته أو هويتها، وتحدثت باللغة الإنجليزية في الفيديو، والتي بدت وكأنها لغتها غير الأصلية، وأثارت التكهنات حول جنسيتها الأوكرانية، فيما زعم البعض أن عروس نيقولا معوض من جنوب أفريقيا، وشغل زواج نيقولا معوض الجمهور في الفترة الأخيرة وذلك بعد تداول عدة أخبار حول زواجه سراً، بالإضافة إلى أخبار خطوبته والتي لم يعلق عليها طوال الفترة الماضي.

ونشر نيقولا معوض في الشهور الماضية عدة صور له مع زوجته من عدة مناسبات وجولات لهما، وحرص في كل صورة على توجيه رسالة رومانسية إليها، وهو ما تسبب في إثارة التساؤلات حول زواجه منها منذ فترة قبل إعلانه الزواج رسمياً اليوم بطريقة رومانسية، ليعلن بها توديعه للعزوبية.