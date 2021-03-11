تارا عماد في جلسة تصوير بالحجاب بعدسة نيللي كريم في كواليس مسلسل "ضد الكسر"

تارا عماد، الفنانة المصرية الشابة، كشفت عن شخصيتها في مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم، ونشرت صور لها بالحجاب من كواليس المسلسل بعدسة الفنانة نيللي كريم.

تارا عماد بالحجاب في مسلسل "ضد الكسر"

ونشرت الفنانة الشابة تارا عماد صوراً لها على انستقرام، من جلسة تصوير خضعت لها بعدسة الفنانة نيللي كريم، وكشفت عن إسم شخصيتها "ملك"، وكذلك ملامح شخصيتها في العمل والتي ستظهر كمحجبة في أحداث المسلسل، وكشفت تارا عماد أيضاً عن خضوعها لجلسة تصوير بالحجاب في كواليس المسلسل بعدسة نيللي كريم، وهو ما شوق الجمهور إلى المسلسل.

نيللي كريم في كواليس مسلسل "ضد الكسر"

ونشرت الفنانة نيللي كريم عدة صور لها من كواليس تصوير مسلسلها "ضد الكسر"، وظهرت في الصور مع الفنانة تارا عماد والممثلة الصاعدة نور إيهاب، بالإضافة إلى صور لها مع محمد فراج بطل المسلسل، وتعكف نيللي كريم على تصوير مشاهد المسلسل بعد تكثيف معدلات التصوير من أجل اللحاق بموسم رمضان، وذلك بعد أن بدأت التصوير متأخرة في الفترة الماضية.

نيللي كريم تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد

وتتكتم نيللي كريم على تفاصيل مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، والمتوقع ان تدور قصته في إطار إجتماعي وكوميدي، ويشارك به مجموعة من الممثلين الشباب وعلى رأسهم محمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد بالإضافة إلى لقاء الخميسي التي انضمت إلى فريق عمل المسلسل مؤخراً، وكشفت نيللي كريم مؤخراً على أول لقطات مشاهدها في المسلسل مع محمد فراج، والذي ظهرت به معه في أحد حفلات الزفاف ضمن أحداث المسلسل.

ونشرت نيللي كريم عدة فيديوهات مؤخراً أثناء احتفالها بانطلاق تصوير المسلسل، والذي تجسد به دور سيدة من منطقة شعبية في القاهرة، وتصبح من مشاهير السوشيال ميديا وتيك توك بسبب فيديوهاتها، وهو ما يحول حياتها تماماً ويعرضها للعديد من المفارقات، ويجسد محمد فراجدور زوجها في العمل، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، وتنافس نيللي بالمسلسل في رمضان بعد آخر أعمالها في مسلسل "بـ100 وش".