يوم المرأة العالمي يجدد أحزان حسن الرداد على والدته الراحلة ويحيي ذكراها بـ"رسالة متأخرة"

حسن الرداد تذكر والدته الراحلة في عدة مناسبات إجتماعية في الفترة الأخيرة، ووجه لها عدة رسائل مؤثرة في كل مناسبة وآخرها في يوم المرأة العالمي.

حسن الرداد يتذكر والدته الراحلة في يوم المرأة العالمي

وأحيا حسن الرداد ذكرى والدته الراحلة على حسابه بانستقرام، بمناسبة يوم المرأة العالمي، ونشر صورتها ووصف احتفاله بها بـ"الرسالة المتأخرة"، ووجه إلى والدته كلمات مؤثرة وقال:" (رساله متأخرة) فى يوم المرأة العالمى، لازم أشكرك على كل اللى عملتيه معايا ومع كل انسان قابلك طول حياتك، لو اى حاجة حلوة بتحصل لى فى حياتى انتى السبب فيها بعد ربنا، إلى لقاء إن شاء الله يا ماما".

يوم المرأة يجدد أحزان حسن الرداد على والدته

وجدد يوم يوم المرأة العالمي أحزان حسن الرداد على والدته الراحلة بعدما نشر رسالته المؤثرة إليها، وواصل بذلك تذكر والدته على حسابه بانستقرام منذ ما يقارب شهرين من وفاتها، حيث تفرغ حسن الرداد طوال تلك الفترة لتذكر أبرز لحظاته مع والدته وصورهما معاً، وأوقف جميع أنشطته الأخرى على حساباته بمواقع التواصل، وهو ما جعل الجمهور يتعاطف معه ويتضامن معه في حالة حزنه الكبيرة على والدته.

وكانت آخر رسائل حسن الرداد إلى والدته في يوم الحب الشهر الماضي، وتذكرها بفيديو من حفل زفافه وقال:" نظرة عينيكى لها الف معنى، مشاعر كتير جواكى و انا فى حضنك فى يوم فرحى، مشاعر كتير مش عارف اعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس، كل عيد حب كنت بجيبلي ورد هدية و انا كمان، و السنة دى هديتى لك هى الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب و انتى اجمل أم واعظم سيدة فى العالم".

حسن الرداد في أول ظهور بعد وفاة والدته

وخرج حسن الرداد من حالة الحداد على والدته مؤخراً، وعاد لمواصلة أعماله الفنية وعلى رأسها فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، وظهر لأول مرة في صور كواليس الفيلم بعد ابتعاده لما يقارب شهرين، وظهرت علامات الحزن عليه في أول ظهور بعد وفاة والدته وهو ما زاد من تعاطف الجمهور معه، واعتذر حسن الرداد على المشاركة في مسلسل نيللي كريم الجديد "ضد الكسر" والتواجد في شهر رمضان المقبل بسبب حالة حزنه وحداده على والدته.