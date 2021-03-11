نانسي عجرم تعلن أول مفاجأة من ألبومها الجديد وتفاصيله وتغني لوالدتها في يوم الأم

نانسي عجرم كشفت عن التفاصيل الأولى لألبومها الجديد في 2021، بعد فترة من التأجيلات والغموض حول مصيره، وأعلنت اليوم عن عدد أغانيه وعن أغنيتها الجديدة في يوم الأم هذا الشهر.

نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة في يوم الأم

وكشفت نانسي عجرم عن مفاجأة غنائية جديدة لها هذا الشهر، وقالت في مقابلة لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، إنها تجهز حالياً لفيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "أمي"، والتي ستطرحها في احتفالات يوم الحب في 21 مارس الجاري، وقالت إن الأغنية جميلة وكانت تريد منذ زمن أن تغني في هذه المناسبة، وأعجبت بالأغنية وقرررت تقديمها في فيديو كليب تصوره حالياً من دبي.

وقالت نانسي عجرم عن الأغنية الجديدة:"بدي أقول كلام لأمي وبعتقد كل حدا بيسمع الأغنية كمان بيقولها نفس الكلام.."، وأضافت إن تصوير الأغنية معبر عن الأغنية ومضمونها بطريقة بسيطة، وقالت إنه لا يوجد عنوان لأغنيتها أجمل من "أمي"، وهي من كلمات الشاعر أمير فهد وألحان يحيى الحسن وتوزيع باسم رزق.

نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد

وتحدثت نانسي عجرم في مقابلتها عن تفاصيل ألبومها الجديد، وقالت إنه سيتضمن 10 أغاني على الأقل، وسيطرح قريباً بعد تأجيله عدة مرات، وكشفت سبب تأجيله وقالت إن الظروف والأحداث الأخيرة كانت غير مناسبة لطرح أعمال جديدة، وإنها تأمل في طرح الألبوم قريباً مثلما وعدت الجمهور من قبل، ولكن هذا الأمر ليس بيدها، وذلك بعد فترة من طرح نانسي عجرم لأغاني منفردة في الفترة الأخيرة وأرزها أغنية "ٌقلبي يا قلبي"، وطرحت هذا الشهر أغنية "ما تحكم" من مسلسل "راحوا".

نانسي عجرم في دبي

وتتواجد الفنانة نانسي عجرم هذه الأيام في دبي، ونشرت عدة صور من كواليس جولاتها في دبي وكذلك تصوير أعمالها الجديدة، وشوقت الجمهور لجديدها في عام 2021، والذي بدأته بحفل أونلاين في رأس السنة من القاهرة بعد فترة من التوقف، وتألقت نانسي بالحفل ونشرت عدة صور من كواليسه مؤخراً، وغابت عن احتفالات يوم الحب بعدما كان من المتوقع ان تطرح أعمال جديدة به.