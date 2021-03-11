يسرا تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية مع زوجها وصديقاتها النجمات.. بالصور

يسرا واصلت احتفالاتها بعيد ميلادها الـ66، ونشرت صور من احتفالها الثاني بعيد ميلادها مع زوجها خالد سليم، في أحدث ظهور له، ومع عدد من أصدقائها في الوسط الفني.

رومانسية يسرا وزوجها في أحدث ظهور بمناسبة عيد ميلادها

وشاركت المذيعة بوسي شلبي الجمهور عدة صور من احتفالها بعيد ميلاد الفنانة يسرا، وظهرت يسرا في الصور مع زوجها خالد سليم في أحدث ظهور له، وعلقت على رومانسيتهما في الصور وقالت:"الحب كله"، وتفاعل الجمهور والنجوم مع رومانسية يسرا وزوجها في عيد ميلادها، وكذلك مع ظهور زوجها الجديد معها، والذي يعتبر أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا مؤخراً.

يسرا تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية مع أصدقائها

واحتفلت يسرا أيضاً بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها في الوسط الفني اليوم بجانب زوجها، وكشفت بوسي شلبي عن صور احتفالات عيد الميلاد، والتي شهدت حضور الفنانة نيللي كريم وإلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، ونشرت يسرا على حسابها بانستقرام فيديو أعده لها زملائها الفنانين، والذي احتفلوا به بعيد ميلادها ووجهوا إليها رسائل تهنئة ومنهم ليلى علوي وصبا مبارك وإلهام شاهين وريا أبي راشد وكارول سماحة وإنجي المقدم وغيرهم من النجوم.

يسرا تنشر بوستر مسلسلها "حرب أهلية" مع باسل خياط

وكانت يسراقد احتفلت بعيد ميلادها أمس برفقة زملائها وفريق عمل مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، ونشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور من حفل عيد ميلاد يسرا في المسلسل على حسابها بانستقرام، وعلقت عليه:"الأصدقاء وحب الناس رزق، ربنا يسعدك باصحابك وجمهورك وان شاء الله النجاح للمسلسل الجديد انت وسامح وباسل واروي والعدل جروب.. سنة سعيدة عليكي.. مظاهرة حب للقلب الكبير يسرا"، وشارك في الاحتفال الفنان باسل خياط والمخرج سامح عبد العزيز وفريق عمل المسلسل.

وروجت يسرا لمسلسلها الجديد "حرب أهلية"، ونشرت شركة "العدل جروب" المنتجة لمسلسل يسرا أول بوستر رسمي للعمل اليوم، والذي انفردت به يسرا بجانب الفنان باسل خياط، والذي يشارك في بطولة المسلسل في أول تعاون له مع الفنانة يسرا، ويواصل الثنائي تصوير المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وتعود به يسرا للمنافسة بعد آخر مسلسلاها "خيانة عهد" العام الماضي.