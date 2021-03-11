اليوم.. محمد محسن يطلق أول كليب مصور فى مسرح محمد عبد الوهاب

انتهى المطرب محمد محسن من تصوير أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "النسيان"، والمقرر ظهورها رسميا للنور بشكل فيديو كليب اليوم الخميس.

ويغير محمد محسن لونه الموسيقى من خلال الأغنية الجديدة التى حرص على تصويرها فى مكان مميز بتاريخه الفنى العريق، حيث تعد أول كليب غنائي يتم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، المعروف بكونه مسرح معهد الموسيقى العربية سابقاً، التابع لدار الأوبرا المصرية، والذي يحوي في داخله متحف موسيقار الأجيال، ليقدم خلالها وجبة سمعية وبصرية مؤثرة بدراميتها.

ويدشن محسن عبر "النسيان" بشائر مشروعه الغنائي الجديد مع الموسيقار خالد عز، الذي يتولى مهمة التلحين والتوزيع للأغنية، حيث يجمعهما سويا شراكة فنية بعدة أغاني جديدة يتم إطلاقها على فترات متباعدة، بينما يتغنى محسن عبر الأغنية المنتظرة بكلمات الشاعر أحمد المالكي، ويعد التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "حبايب زمان"، في حين يخرج الكليب حسام حامد، الذي يتعاون للمرة الثانية مع محسن بعد كليب "اسلمي يا مصر"، بمشاركة مدير التصوير عمر صلاح.