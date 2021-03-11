المتحدة تطرح بوستر مسلسل نيللى كريم ”ضد الكسر”

طرح رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل "ضد الكسر" الذى تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث علق على البوستر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك": "رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج العدل جروب بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.