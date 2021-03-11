سميرة سعيد تكشف تفاصيل أغنيتها الثانية "متاهة" من ألبومها الجديد.. بالصورة

سميرة سعيد عادت لمواصلة طرح أغاني ألبومها الجديد، بعدما نشرت في بداية العام أغنية "وبحب معاك"، وأعلنت اليوم عن مفاجأتها الثانية في أغنية بعنوان "متاهة".

سميرة سعيد تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "متاهة"

سميرة سعيد شوقت الجمهور لأغنيتها الثانية من ألبومها الجديد هذا العام، ونشرت صورة من جلسة تصوير خاصة بالأغنية الجديدة، وعلقت عليها قائلة:"متاهة.. قريباً"، قبل أن تكشف سميرة سعيد عن تفاصيل مفاجأتها الجديدة، وهي أغنية رومانسية جديدة من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وتطرحها سميرة سعيد خلال أيام عن طريق الفيديو كليب على غرار أغنيتها الأخيرة "وبحب معاك".

سميرة سعيد تواصل رومانسيتها في أغاني ألبومها الجديد

وتواصل سميرة سعيد في أغنيتها الجديدة "متاهة" تقديم الأغاني الدرامية والرومانسية بعد أغنيتها الأولى "وبحب معاك"، وكشفت تفاصيل الأغنية وقالت إنها أغنية درامية حول العلاقة الزوجية والتي تعاني من الفتور بعد فترة من البدايات الجميلة لها، وتدعو بها للحديث بين الزوجين لحل المشكلات بينهم، وأضافت إن الأغنية بها المشكلات التي تعاني منها العلاقات الزوجية والتي لا يعرفون حلها.

وقالت سميرة سعيد في حديثها عن الأغنية إنها ستطرحها خلال أسبوع، وذلك بعد تأجيل طرح الأغنية من شهر فبراير الماضي، والذي كان من المتوقع ان تطرح به سميرة أغنيتها الجديدة بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، إلا أنها اعتذرت للجمهور وقتها وقالت:" كل عيد حب وانتم دائماً محبين..تم تأجيل صدور الاغنية الثانية من البوم 2021، لكن لم أشأ أن يمر عيد الحب بدون ان أكون معكم"، وطرحت سميرة وقتها فيديو لحفلتها في دار الاوبرا في سلطنة عمان على يوتيوب تعويضاً لجمهورها.

ألبوم سميرة سعيد الجديد

وكشفت الفنانة سميرة سعيد عن تفاصيل ألبومها الجديد، وذكرت إنها ستتبع طريقة جديدة في طرح الألبوم، من خلال طرح أغنية جديدة كل شهر على مدار عام 2021، وبدأته بطرح أغنية "بحب معاك"، ومن بعدها "متاهة"، المقرر ان تطرح هذا الشهر، وتعود سميرة سعيد إلى الألبومات بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، منذ آخر ألبوماتها "عايزة أعيش" مع شركة "روتانا".