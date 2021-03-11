البعثة المصرية الفرنسية تنشر فيديو تدعوالسائحين لزيارة الأقصر

هذه بعثة أثرية أخرى تعمل في مصر وتدعو العالم لزيارة معالمها. بعد أن أرسلت البعثة المصرية البولندية فيديو تدعو من خلاله العالم لزيارة مصر ، قامت البعثة المصرية الفرنسية العاملة في الكرنك بالتعاون مع IFAO ، من خلال هذا الفيديو ، بدعو السائحين من جميع انحاء العالم لزيارة الأقصر والمدن السياحية المصرية.

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