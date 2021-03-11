جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز يخططان للزواج

قال مصدر مقرب من الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز، إنهما مازالا يخططان لحفل زواجهما الذي تأجل من قبل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف المصدر لموقع إنترتينمنت تونايت، أن الثنائي يربطهما علاقة توافق كبيرة، بعد شائعات حول انفصالهما بعدما التقيا مؤخرا في جمهورية الدومينيكان، حيث تصور لوبيز فيلمها المقبل Shotgun Wedding.
وقال المصدر إن جينيفر وأليكس لا يهتمان بالشائعات التي تتناثر حولهما، مشيرا إلى أن كلا منهما يركز على عمله في الفترة الحالية، وتربية أطفال كلا منهما سويا.
وترددت بعض الشائعات حول انفصال الثنائي الشهير، لكن المتحدث باسم الثنائي أكد في تصريحات صحفية، أن لوبيز ليست قلقة بسبب هذه المزاعم، وتبدو علاقتهما أقوى من أي وقت سبق.
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