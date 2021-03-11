‏ فرقة أوبرا القاهرة تقدم أغاني ديزني على مسرح سيد درويش

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلا غنائيا بجموعة من أشهر أغاني ديزني العالمية، في الثامنة مساء السبت والأحد 13 و14مارس.

يقام الحفل بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير، ومن إخراج هشام الطلي، على مسرح سيد درويش.

يصاحب الفرقة الموسيقية للباليه، من تصميم محمد حامد، تشمل عروض من أفلام فروزين، هيركليز، علاء الدين، الجميلة والوحش، مولان، الملك الأسد، وغيرها.

كما يعرض مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن.

يؤدي الغناء الأوبرالي كل من إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، مصطفى محمد، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، عمرو مدحت، عزت غانم، إلهامي أمين، إبراهيم ناجي، أسامة علي، ليلى إبراهيم، سلمى الجبالي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .