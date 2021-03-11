تطورات الوضع الصحي للإعلامية الكويتية"ماما أنيسة" بعد نقلها إلى المستشفى

ماما أنيسة أو أنيسة جعفر الإعلامية الكويتية الكبيرة أثار خبر تعرضها لوعكة الصحية ونقلها إلى المستشفى في الأيام الماضية قلق العديد من النجوم وكذلك محبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت الإعلامية فجر السعيد تفاصيل جديدة حول حالة "ماما أنيسة".

تطورات الوضع الصحي لماما أنيسة

فجر السعيد نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة أوضحت من خلالها التطورات الصحية للإعلامية أنيسة جعفر التي أعلن عن تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وكشفت فجر السعيد في تغريدتها أنها تواصلت هاتفيا مع الإعلامية الشهيرة والتي أكدت لها أنها بدأت تستجيب للعلاج تدريجيا، وطلبت فجر السعيد الدعاء للإعلامية الكويتية من أجل أن تمر من هذه الأزمة الصحية على خير، وأشادت كذلك بدورها خلال مسيرتها المهنية الطويلة فكتبت: "كلمت اليوم ماما أنيسة بالتلفون واطمأنيت عليها الحمدلله بدأت تستجيب للعلاج تدريجياً.. وإن شاء الله ربي بينجيها من هذه الأزمة بدعائكم لها.. أدعولها جزاكم الله خير ياما أسعدتنا أجيال ورى أجيال".

تفاصيل الوعكة الصحية لماما أنيسة

"ماما أنيسة" الإعلامية الكويتية الشهيرة أعلن خلال الأيام الماضية عن دخولها إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في قلق كبير من الجمهور والنجوم عليها، حيث انتشرت بعض الشائعات عن إصابتها بكورونا لكن أسرتها نفت ذلك وأكدت أن ما تعرضت له مجرد وعكة صحية بالإضافة لحصولها على جرعتي لقاح كورونا، وناشد العديد من النجوم الدعاء للإعلامية "ماما أنيسة" حيث نشر العديد منهم رسائل الدعاء لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حبيب غلوم كان من بين النجوم الذين طالبوا بالدعاء للإعلامية الكويتية فكتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "ماما أنيسة سيدة الإعلام الخليجي منذ 1957 تطلب دعواتكم لها بالشفاء يا كرام.. أجر وعافية عزيزتي ما تشوفين شر يا رب"، كما نشرت كذلك الإعلامية مي العيدان دعاء لها وتمنت لها الشفاء العاجل فكتبت : "أم الكويت كلها ، الله يشافيچ ويعافيچ ويقومچ بالسلامة ، ويلبسچ ثوب الصحة والعافية ، يارب انك تشفيها ، وتشفِ كل مريض شفاءاً عاجلاً لايغادر سقماً".

رحلة الإعلامية أنيسة جعفر مع الإعلام

الإعلامية أنيسة محمد جعفر دوت الخليج من مواليد عام 1935 بالكويت واشتهرت بسبب تقديمها لبرامج الأطفال خلال مسيرتها المهنية في الإذاعة والتليفزيون الكويتي، ومن أشهر هذه البرامج "جنة الأطفال، ومع الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب"، وحصلت على العديد من المناصب المهمة منها رئيسة قسم برامج التلفزيون وتقاعدت في عام 1984.