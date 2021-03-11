فايز السعيد يرزق بمولود جديد ويطلق عليه هذا الاسم

فايز السعيد يرزق بمولود جديد حيث زف الخبر لجمهوره عبر حساباته على السوشيال ميديا كاشفا عن صورته الأولى والإسم الذي أطلقه عليه، لينضم الفرد الجديد لأسرة الفنان الإماراتي.

فايز السعيد يرزق بمولود جديد

الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد أعلن اذا عبر حسابه على انستغرام عن استقباله لمولود جديد اطلق عليه اسم زايد بن فايز، وشارك جمهوره بالصورة الأولى للطفل حيث ظهر وهو يحمله بين ذراعيه بكل سعادة

واعرب فايز السعيد عن سعادته العارمة بكونه اصبح أبا مجددا كاشفا عن اطلاقه اسم "زايد" على طفله فعلق على الصورة قائلاً : "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنه بفضل الله وكرمه رزقت بمولودي زايد بن فايز اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لنا يارب".

ولدى فايز السعيد وفق المعلومات المتداولة، ثلاثة ابناء، طفلين "حمدان ومحمد" وطفلة تدعى "هند"، لينضم الفرد الرابع اليهما.

أحدث اعمال فايز السعيد

على صعيد فني، طرح فايز السعيد مؤخرا أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من ألحانه وغنائه، ومن كلمات الشاعر الغنائي محمد القاسمي، وتوزيع محمد صالح، وتحقق الأغنية مشاهدات كبيرة.

وتقول كلمات الأغنية : "كارثة لو غبت عني كارثة لو شفت غيري ياالي صاير قطعة مني ايش تتوقع مصيري ؟! ما يهموني الزلازل لا ولا حتى البراكين لو يثور الكون كامل ما يرف الجفن بالعين..".

كما لحن فايز السعيد أحدث أغنية للفنان راشد الماجد بعنوان "عهد الحب" والتي اطلقها الأول خلال الفترة الماضية وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية خيال، وتوزيع محمد صالح.

فايز السعيد يسترجع بداياته الفنية

في سياق آخر، استرجع فايز السعيد على حسابه على انستغرام مؤخرا ذكريات بداياته الفنية حيث نشر فيديو قديم لبدايات ظهوره الفني انطلاقاً من تمثيله لدولة الإمارات في (مهرجان قرطاج الدولي) عام 1994، وظهر في الفيديو وعو يقدم قصيدة باللغة العربية الفصحى بعنوان (هواك العنوان)، وعلق قائلاً: "من أول مسرح في بداية حياتي الفنية من تونس الخضراء، بمسرح قرطاج سنة 1994 قبل 27 سنة".

وكان فايز السعيد حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً بتعاونه مع شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (غني مع فايز).