نشوى مصطفى تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل دورها في المسلسل الإماراتي "اللي نحبهم" وقناة عرضه

نشوى مصطفى بدأت تصوير مسلسل "اللي نحبهم" ويعتبر هو أحدث أعمالها الدرامية في الإمارات العربية المتحدة والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الإمارات والخليج.

نشوى مصطفى: سعيدة بتجربتي في مسلسل "اللي نحبهم"

نشوى مصطفى الفنانة المصريةأكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادتها بالتعاون مع كل من الفنان أحمد الجسمي والمؤلف والفنان مرعي الحليان في مسلسل "اللي نحبهم" وهو أحد الأعمال الدرامية الإماراتية المقرر عرضها في شهر رمضان القادم على قناة أبو ظبي، وأوضحت نشوى مصطفى أن العمل الجديد يعد هو التعاون الـ5 لها مع تليفزيون أبو ظبي والأول مع شركة إنتاج جرناس للفنان أحمد الجسمي.

فقالت نشوى مصطفى :"سعيدة بالتعاون مع فريق عمل مسلسل (اللي نحبهم) وتحديدا مع الأستاذ مرعي الحليان لأنه كاتب من طراز راقي وقادر على تقديم الشخصيات بطريقة مميزة فهو يقدمها بالشكل الطبيعي والمتوازن للشخصيات الحياتية، بالإضافة إلى كونه خفيف الظل وكاتب مثقف وكبير، لذلك سعيدة واتشرف أن اتعاون معه في عمل جديد وكذلك مع تليفزيون أبو ظبي والذي يعد تعاوني الخامس معهم، وهو التعاون الأول مع شركة جرناس للفنان والمنتج الكبير أحمد الجسمي الذي يقدم أعمال مميزة ويهتم بكل تفاصيلها".

تفاصيل دور نشوى مصطفى في مسلسل "اللي نحبهم"

نشوى مصطفى كشفت عن تفاصيل دوري في مسلسل "اللي نحبهم" كما أوضحت أنها مستمرة في تصويره على أمل الانتهاء منه قبل بداية شهر رمضان وعودتها إلى مصر، فقالت نشوى مصطفى: "لا ازال مستمرة في تصوير دوري في المسلسل وانتهيت فقط من 40% منه، وسيتم تصوير ما تبقى من دوري خلال هذه الفترة على أمل الانتهاء منه والعودة إلى مصر قبل رمضان، وأقدم في العمل شخصية فتحية وهي سيدة مصرية مقيمة في الإمارات ومتزوجة من شخص إماراتي ولديها ابنة، تمتلك أعمال هناك لكنها تتعرض لعملية نصب بسبب عدم دراستها لهذه الأعمال التي تشرف عليها وتفقد كل أموالها، وهذه المواقف التي تتعرض لها شخصية فتحية تكون في إطار كوميدي".

"اللي نحبهم" مسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، وعائشة عبدالرحمن، وجمعة علي، ومروان عبدالله، ومرعي الحليان، وماجد الجسمي، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى شاركت خلال مشوراها الفني في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية في السنوات الماضية والتي كان من بينها مسلسل "البشارة" مع كل من جابر نغموش أحمد صالح، ومسلسل "مجموعة انسان" مع كل من سعد الفرج، عبدالله الطراروة، وكان آخر عمل عرض للفنانة نشوى مصطفى فيلم "شاومينج" الذي طرح في قاعات السينما خلال شهر فبراير الماضي، بينما قد شاركت العام الماضي في بطولة مسرحية "عطل فني" مع كل من الفنان هشام ماجد وشيكو.