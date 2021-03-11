أحلام تبكي وهي تستقبل زوجها بعد غيابه عن المنزل لمدة عام .. بالفيديو

أحلام استقبلت زوجها مبارك الهاجري بعد غياب طويل، وحرصت الفنانة الإماراتية على تسجيل هذه اللحظة المهمة مع زوجها ونجلها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أحلام تستقبل زوجها مبارك الهاجري بالدموع

أحلام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للحظة استقبالها لزوجها مبارك الهاجري بعد عودته لمنزله بعد غياب طويل، وقد ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام وهي ترتدي الحجاب كما عبرت عن شوقها عقب رؤية زوجها لأول مرة بعد هذا الغياب، ولم تتمالك مشاعرها وبكت وقامت باحتضانه عند ظهوره أمامها، وعبرت الفنانة أحلام عن حجم السعادة لعودة زوجها فكتبت: "مبارك الهاجري نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياه نورت قلبي يا حبيبي"، كما نشرت أحلام تعليقا عبر حسابها على "تويتر" تحدثت فيه عن غياب زوجها لما يقارب العام بعيدا عنها فكتبت: "اه يا بومحمد الغالي سنه كاملة ما شفتك الحمد لله".

أحلام حديث الجمهور بعد استقبالها لزوجها مبارك الهاجري

مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام قبل رأسها واحتضانها كما ظهر في الفيديو ابنها فاهد الذي قبل رأس والدته عند رؤيتها، وقد تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر كذلك بشكل سريع وعبر الكثير من الجمهور عن تأثرهم بهذه اللحظات الصعبة التي جمعت أسرة الفنانة أحلام بعد فترة من الغياب، بينما علق كذلك العديد من النجوم والمشاهير على الفيديو فكتبت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تعليقا قالت فيه: "الله يحفظكم"، كما علقت كذلك راون بن الحسين فكتبت: "حبيبتي قرت عينج"، كما علق كذلك الكاتب والسيناريست الكويتي فهد العليوة فكتب: "الله يحفظكم وقرت عيونكم في بعض"، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو بعد أقل من ساعة من نشره ما يقارب من نصف مليون مشاهدة.

علاقة حب قوية تجمع أحلام وزوجها مبارك الهاجري

أحلام وزوجها مبارك الهاجري ورغم ابتعادهما خلال الفترة الماضية لكن حرص كل منهما على نشر رسائل الحب بينهما في العديد من المناسبات والتي كان من آخرها رسالته لها في يوم الحب بشهر فبراير الماضي حيث نشر صورة وفيديو للفنانة أحلام وعلق عليهما فكتب: "كل عام وانتي الحب في يوم الحب وكل عام وانتي النجاح في يوم النجاح كل عام وانتي السعادة يا عمري واهديك هذي الاغنيه التي تعبر عن مشاعري"، وتحرص الفنانة أحلام كذلك على مشاركة جانب من الرومانسية مع زوجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحلام التي تزوجت مبارك الهاجري منذ ما يقارب الـ 17 عاما، رزقت منه بثلاثة أبناء هم لولوة وفاطمة وفاهد.