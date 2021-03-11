رامز مريض نفسي" ..الكشف عن المعلومات الأولية لبرنامج رامز جلال في رمضان 2021

مع بدء العد العكسي لإنطلاق موسم دراما وبرامج رمضان للعام 2021، اتجهت الأنظار نحو رامز جلال الذي أثار تساؤلات الجمهور وحشريتهم عما اذا كان سيقدم برنامجاً جديدا لهذا العام خاصة بعد الجدل الكبير الذي ترافق مع برنامجه "رامز مجنون رسمي" في العام الماضي، بينما بدأت التسريبات والملامح الأولية بالظهور وتردد بأن برنامج الفنان المصري سيحمل عنوان "رامز مريض نفسي"، كما خرج مطرب المهرجانات على الجمهور ليكشف عن ملامح الموسم الجديد للبرنامج بعد تأكيده بأنه وقع احد ضحاياه.

عنوان برنامج رامز جلال الجديد والأزمة التي يواجهها

رغم الجدل الكبير الذي أثاره رامز جلال في برامج المقالب التي تناوب على تقديمها في السنوات الماضية من مواسم رمضان، إلا أن رواد السوشيال ميديا بدوا متحمسين لما سيقدمه الفنان المصري هذا العام حيث بدؤوا في تداول العديد من المعلومات والتسريبات حول البرنامج من بينها عنوان الموسم الجديد الذي من المتوقع ان يحمل اسم "رامز مريض نفسي"، كما تم تداول الملصق الدعائي الأول "البوستر" للبرنامج حيث يظهر رامز جلال بشعره الأبيض مرتديا النظارات الطبية وهو يصرخ بينما تلاحقه الجموع الغفيرة، ليخرج لاحقاً بعض القائمين على العمل التلفزيوني مؤكدين أن البوستر ليس الرسمي.

المعلومات المتداولة ايضا تطرقت من جهة ثانية حول معاناة رامز جلال من أزمة ضيوف حيث يرفض العديد من النجوم المشاركة بالبرنامج رغم البدل المالي الكبير الذي يُعرض عليهم، وتوقع البعض بأن سبب رفضهم يعود الى حرص هؤلاء النجوم للحفاظ على مصداقيتهم خاصة تسريب فيديوهات تثبت أن مقالب رامز جلال ليست عفوية وواقعية بل متّفق عليها مسبقاً بين المقدم والضيف.

ويواجه رامز جلال انتقادات واسعة في كل عام بسبب تصاعد أنواع المقالب المستخدمة من فريق البرنامج وارتفاع وتيرة حدتها حيث يصفها البعض بالخطيرة وبأنها تؤثر على الحياة النفسية للضيف وللمشاهدين.

مطرب مصري يكشف تفاصيل برنامج رامز جلال

وفي سياق متعلق، كشف مطرب المهرجانات علي قدورة في الساعات الماضية عبر بث مباشر عبر حسابه على "الفيسبوك" عن جانب من أسرار برنامج رامز الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم "رامز مريض نفسي" مطالبا القائمين بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال علي قدورة في بثه المباشر: "أنا روحت برنامج "رامز مريض نفسي" واتصورت وروحت من غير أي فلوس عشان بحب الشخصية دي وبعدين اتضح إن فيه حاجات ماكنتش عايزها تتذاع وهما هيذيعوها".

ولفت مطرب المهرجانات بأنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض المكافآت المالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا.

ويعتاد فريق الإعداد الخاص ببرنامج رامز جلال على التكتم بشكل كبير على فكرة البرنامج السنوية كما يتكتمون على أسماء الضيوف.

وكان عددا كبيرا من النجوم وقعوا ضحية مقالب رامز جلال في الموسم الماضي 2020 وابرزهم: نبيلة عبيد، ياسمين صبري، باسم ياخور، سوزان نجم الدين، فيفي عبده، أمينة خليل، سيد عبدالحفيظ وغيرهم.