ميادة الحناوي ترد على أقاويل إصابتها بالزهايمر وتكشف عن "إهانة" الراحلة وردة لها

ميادة الحناوي كشفت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "حوار vib" الذي يقدمه يامن ديب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد الشائعات التي انتشرت عن مرضها، كما تحدثت النجمة السورية عن بداية رحلتها الفنية وموقف الفنانة وردة الجزائرية منها.

ميادة الحناوي ترد على شائعات مرضها

ميادة الحناوي نفت في بداية حديثها الشائعات التي ترددت في الأيام الأخيرة حول تعرضها لأزمة صحية، وأكدت الفنانة السورية الكبيرة أنها لا تستطيع أن تظهر بشكل دائم من أجل أن تنفي هذه الشائعات وطلبت من مروجيها أن يخافوا الله، واعربت كذلك عن صدمتها بسبب ما يتم نشره عنها.

فقالت ميادة الحناوي: "منذ انتشار فيروس كورونا وخروجي من منزلي قليل بسبب الاوضاع التي فرضها الفيروس، وقد انتشرت بعض الشائعات حول إصابتي بكورونا ثم انتشر خبر إصابتي بالزهايمر، أقول لمن يردد هذه الشائعات خافوا من الله الذي اشتاكي له من هؤلاء، وشعرت بصدمة بعد حديثي مع أحد الأصدقاء الذين تحدث معي عن مرضي، فلم يعد لدي قدرة على تحمل مثل هذه النوعية من الشائعات، فلا استطيع أن أظهر واتحدث للرد على كل شائعة تنتشر، ولكن الشائعات يتم تداولها على كل النجوم خلال الفترة الماضية ولست الوحيدة".

ميادة الحناوي: "الفنانة وردة أول من حاربني وتسببت في بكائي"

ميادة الحناوي كشفت عن تفاصيل رحلتها الفنية وتعرضها لموقف محرج بكت بسببه، وأكدت أن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية دوت الخليج التي تسببت في هذا وأنها أول من حاربها في بداية مشوارها الفني، لكونها اسم جديد تواجد بين كبار النجوم.

ميادة الحناوي أوضحت تفاصيل هذا الموقف فقالت: "أول من حاربتني دوت الخليج الفنانة وردة واتذكر عندما أقام محمد عبدالوهاب سهرة غنائية كبيرة وكان يوجد فيها العديد من المشاهير والشخصيات العامة، عمر خورشيد قدمني في هذه المناسبة رغم عدم شهرتي في ذلك الوقت والتقيت بالفنانة وردة وتقدمت من أجل أن أسلم عليها لكنها رفضت أن تصافحني".

وأضافت ميادة الحناوي: "هذا الموقف جعلني أبكي، وطلبت وردة بعد ذلك أن أغني في السهرة ولم تذكر اسمي ووصفتني بالسورية، لكن الفنان محمد عبدالوهاب شعر بضيق بسبب هذا الموقف وأكد لها ان اسمي هو ميادة الحناوي، وابلغها أنها في حال لا ترغب في الغناء فهذا قرارها مما تسبب في إحرجها ورحلت عن هذه السهرة الغنائية وقمت أنا بالغناء".

ميادة الحناوي عن جورج وسوف: "فنان له علامة لا يوجد مثلها"

ميادة الحناوي امتدحت الفنان جورج وسوف والذي أكدت أنها من محبي فنه واشارت لكونه فنان له علامة مميزة ولا يشبه أي فنان أخر فقالت الفنانة السورية: "جورج وسوف صنع لنفسه خط مميز لا أحد يشبهه، فأنا من عشاقه وأكد لي قبل ذلك أن يحمل دائما ألبوماتي معه أثناء الراحلات التي يقوم بها خارج سوريا، واوجه له أكبر تحية لفنه وأخلاقه، وأتمنى له كل الخير والشفاء العاجل لأنه علامة لا يوجد مثلها"، وأشادت كذلك ميادة الحناوي بالفنان ناصيف زيتون وأكدت أنه لديه شعبية كبيرة ومحبوب من قطاع واسع من الجمهور.