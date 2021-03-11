ياسمين صبري بالحجاب والعباءة في أحدث ظهور والجمهور يشبهها بنادين نجيم .. فيديو وصور

ياسمين صبري النجمة المصرية تحرص على مشاركة جمهورها على انستجرام، يوميًا بأبرز اللحظات التي تمر بها، سواء بمفردها أو مع عائلتها، ودائمًا ما تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بالحجاب

ياسمين صبري كعادتها نشرت عدة مقاطع فيديو اليوم الخميس، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، خلال حضورها أحد الفعاليات الفخمة في دبي، لكنها فاجئت الجمهور بإطلالتها وظهورها مرتدية الحجاب وعباءة سوداء، واستعرضت في الفيديو مجوهراتها الثمينة.

ياسمين صبري تشبه نادين نسيب نجيم؟

ولاقى أحدث ظهور لياسمين صبري تفاعل قطاع كبير من جمهورها أعادوا نشر الفيديوهات بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشادوا بجمالها في الحجاب، إلا أن البعض الآخر شبّه ملامحها بملامح النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بسبب طريقة مكياجها وزاوية التصوير.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري مرتدية الحجاب، حيث أطلت على جمهورها قبل عامين في مقطع فيديو مع صديقاتها، وتباينت تعليقاتهن وقتها حول ملامحها.

ياسمين صبري تحتفل بيوم الحب وتغيب عن رمضان 2021

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد احتفلت مؤخرًا بيوم الحب، حيث كشفت عن الهدية التي تلقتها في هذا اليوم من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ونشرت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة، صور لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي"، فيما شارك أحمد أبو هشيمة، جمهوره ومتابعيه، بصورة له مع زوجته من حديقة منزلهما واكتفى بوضع قلوب حمراء للتعبير عن حبه لها.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وشارك في بطولته كل من أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب وإدوارد ومحمود البزاوي ‏وأحمد الشامي ونهال عنبر وغيرهم، ويبدو أن ياسمين صبري سوف تغيب عن دراما رمضان 2021 خاصة وأنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل أي عمل جديد تقوم ببطولته في الوقت الذي بدأ زملائها تصوير أعمالهم الرمضانية منذ فترة طويلة.