دراما رمضان 2021 بدون عادل إمام .. تذكروا أبرز شخصيات الزعيم في مسلسلاته

عادل إمام النجم المصري قرر عدم المنافسة في موسم دراما رمضان 2021 لأسباب مختلفة، حيث قرر أن يأخذ إجازة هذا العام تزامنًا مع الوضع الحالي وانتشار فيروس كورونا، حيث حسم الزعيم القرار حول المشاركة في الموسم الدرامي الأهم، مبكرًا بعد أن انتهى عرض مسلسل "فلانتينو" في رمضان الماضي، وقرر عدم تقديم أعمال تلفزيونية أو سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز أدوار الزعيم في التلفزيون والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها وكانت بمثابة الحدث الأبرز كل عام.

فرقة ناجي عطالله

مسلسل "فرقة ناجي عطالله" الذي تم عرضه عام 2012 كان مفاجأة شهر رمضان وقتها، حيث كان العمل الدرامي الأبرز إضافة إلى كونه العمل الذي عاد به الزعيم إلى الدراما المصرية بعد سنوات طويلة من الغياب عن الدراما والتركيز في السينما فقط.

وحقق فرقة ناجي عطالله نجاحًا ساحقًا وتوالت بعدها أعمال الزعيم الدرامية كل عام، ليصبح أبرز الأبطال في رمضان، والعمل شارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم "محمد إمام وأحمد السعدني ونضال الشافعي وعمرو رمزي ومحمود البزاوي وأحمد التهامي وأنوشكا وغيرهم.

صاحب السعادة

مسلسل "صاحب السعادة" من أشهر الأعمال التلفزيونية التي قدمها الزعيم عادل إمام عام 2014، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول حياة بهجت بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبناءه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل أبناءه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.

والعمل من بطولة لبلبة ومحمد إمام وإنجي وجدان وأمينة خليل وتارا عماد وأحمد عيد وخالد سرحان وأشرف زكي وإدوارد وياسر فرج وغيرهم.

مأمون وشركاه

مسلسل "مأمون وشركاه" كان من بين الأعمال التي لاقت إعجاب جمهور الزعيم، وتم عرض العمل عام 2016 وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ساخر، حول مأمون الرجل البخيل للغاية، والذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، وعن كيفية أخذها منه.

المسلسل من بطولة لبلبة ومصطفى فهمي وتامر هجرس وخالد سرحان وحمزة العيلي وخالد سليم وكمال أبو رية وتميم عبده وإنعام سالوسة وهنا الزاهد وريم مصطفى وشيرين وغيرهم.

عفاريت عدلي علام

مسلسل "عفاريت عدلي علام" تم عرضه عام 2017، وتدور أحداثه حول عدلي علام وهو موظف بهيئة دار الكتب، وهو محب للقراءة ومهتم بالثقافة، يعيش مع حياة زوجته النكدية، وأخيها عربي في منزل واحد، تظهر له عفريتة تدعى "سلا"، تطلب منه أن يجعلها في حياته مقابل أن تغير له حياته للأفضل، لتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة هالة صدقي وغادة عادل ومحمد ثروت وكمال أبو رية ومي عمر وعزت أبو عوف وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت.

عوالم خفية

"عوالم خفية" حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا ودارت الأحداث حول الصحفي المُخضرم هلال كامل الذي تقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة، ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، وبسبب المعلومات التي يعرفها أصبح هو وأسرته في مواجهة المخاطر.

وشارك في بطولة "عوالم خفية" كل من رانيا فريد شوقي وصلاح عبد الله وبشرى وهبة مجدي وهند عبد الحليم وفتحي عبد الوهاب وخالد أنور ومحمود حجازي وخالد عليش وغيرهم.

فلانتينو

مسلسل "فلانتينو" يعتبر آخر أعمال الزعيم عادل إمام الدرامية ويدور العمل حول نور عبد الحميد الشهير بفلانتينو وزوجته عفاف التي تمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

والمسلسل يشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وداليا البحيري ووفاء صادق وسليمان عيد وهدى المفتي وغيرهم.