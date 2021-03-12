فيديو نادية الجندي تكشف أسرارًا جديدة عن سبب منع عماد حمدي لها من التمثيل وحقيقة غيرتها من زبيدة ثروت

نادية الجندي النجمة المصرية حلت ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc، وتحدثت نادية عن مشوارها الفني والصعوبات التي مرت بها على مدار السنوات الطويلة الماضية.

نادية الجندي وصفت رحلتها الفنية وأكدت أنها كانت شاقة جدًا ولن يستطيع خوض تلك الرحلة سوى من يعشق الفن بجنون، لافتة إلى أن مشوارها الفني كان أصعب من نجمات جيلها، موضحة أنه لم يحفر أحدًا في الصخر مثلما فعلت دوت الخليج.

نادية الجندي وحقيقة غيرتها من زبيدة ثروت

نادية الجندي كشفت أيضًا عن أنها كانت زميلة للفنانة الراحلة زبيدة ثروت في نفس المدرسة، وأن الفنان يحيى شاهين جاء في زيارة للمدرسة من أجل البحث عن وجه جديد يشارك في بطولة أحد أفلامه، ووقع اختياره على زبيدة ثروت، وهو ما أزعج نادية ليس بسبب الغيرة منها، ولكن بسبب موافقة أسرة زبيدة على امتهانها التمثيل، في حين كانت أسرة نادية رافضة دخولها المجال، موضحة أنها حاولت إقناع والدها بدخول مجال التمثيل ووافق بشروط منها عم تأثر دراستها بالفن، إضافة إلى تواجد والدتها معها طوال الوقت.

نادية الجندي ووالدتها

وأكدت نادية الجندي أنها حرصت على خسارة 13 كيلوجرام من وزنها في بداية مشوارها الفني، حيث كانت والدتها تأخذها يوميًا لتقوم بالجري مسافة كبيرة حتى تستطيع خسارة الوزن المطلوب، لافتة إلى أن والدتها كانت سيدة قوية في تربية أبنائها وأخذ حقوقهم، كما كان لها الفضل في الوقوف جانبها في مشوارها الفني وكانت بمثابة صديقتها.

أزمة بسبب التمثيل بين نادية الجندي وعماد حمدي

النجمة المصرية الملقبة بنجمة الجماهير تحدثت أيضًا عن زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي، وأكدت أن أكثر ما جذبها فيه هو أنه يشبه والدها في طباعه، موضحة أنها من كثرة حبها وتعلقها بوالدها واعتبارها له أنه رجل مثالي، كانت تعتقد أيضًا أن عماد حمدي كذلك لذلك أحبته وقررت الارتباط به، مشيرة إلى أن أسرتها كانت رافضة لزواجهما في البداية لكنهم وافقوا بعد إصرارها.

وأكدت نادية أن فارق السن بينها وبين عماد حمدي جعل هناك غيرة قوية منه عليها، كما أنه كان متخوفًا من نجوميتها وأن تتركه بعد تحقيقها شهرة واسعة، وأوضحت أنه كان يمنع عنها الأدوار الفنية ويتهرب من شركات الإنتاج التي تطلبها للمشاركة في بعض الأعمال لفترة طويلة.

