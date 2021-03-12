صدمة وانهيار في جنازة اليوتيوبر الشاب عبود العمري ..فيديو وصور

عبود العمري اليوتيوبر الأردني الشهير، تم تشييع جنازته اليوم الخميس إلى مثواه الأخير في إحدى المقابر الواقعة في منطقة طبربور في عمان، وذلك بحضور أفراد عائلته والمقربين منه فقط، بسبب التزامهم بالإجراءات الاحترازية في الأردن والتي تمنع إقامة التجمعات.

تفاصيل جنازة عبود العمري

ووصل جثمان عبود العمري إلى الأردن صباح يوم الخميس برفقة أصدقائه الذين كانوا معه في رحلته جنوب إفريقيا بعد شفائهم، وتداول الجمهور العديد من الفيديوهات من الجنازة التي شهدت انهيار أسرته والمقربين منه لحظة الدفن، وتمنى جمهوره له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

حالة حزن وصدمة تسود أجواء جنازة عبود العمري

ولاقت الفيديوهات والصور التي انتشرت من جنازة الراحل تفاعلًا كبيرًا من محبيه، الذين عبروا عن صدمتهم لرحيله المفاجئ، وأعادوا نشر الصور والفيديوهات وأرفقوها بعبارات مبكية نعوا من خلالها الراحل.

وتوفي اليوتيوبر الأردني عبود العمري في حادث سير قبل أيام قليلة في جنوب إفريقيا عن عمر ناهز 23 عامًا، وأصيب في الحادث 4 أشخاص آخرين من الأردن ومن مرافقي عبود العمري، وتوفي الأخير بعد لحظات من نقله المستشفى، وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً ذكرت به متابعتها لتطورات الحادث ونقلها لجثمان الراحل والمصابين إلى الأردن بالإضافة إلى تواصلها مع عائلاتهم.

تفاصيل وفاة عبود العمري

ونشر والد عبود العمري نعياً مؤثراً على مواقع التواصل بعد وفاة نجله، والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم اثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا.. أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد من المشاهير الشاب الراحل عبود العمري ومنهم الفنانة ديانا كرزون والتي كتبت على حسابها بتويتر: "وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري ، لا حول ولا قوة الا بالله، توفى بحادث سير بجنوب افريقيا، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، الله يصبر اهله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، ونشرت أيضاً علا الفارس نعياً على تويتر وقالت: "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله.. عبود العمري".