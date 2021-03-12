فيديو غادة عبد الرازق تشيد بموهبة دينا الشربيني وتعلق على مقارنتها بنادية الجندي : "شرف لي"

غادة عبد الرازق النجمة المصرية حلت ضيفة على قناة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي سعيد حريري وتحدثت عن أحدث أعمالها الدرامية "لحم غزال" الذي تنافس به في دراما رمضان 2021، كما كشفت عن رأيها في عدد من زميلاتها.

غادة عبد الرازق تنافس بـ"لحم غزال" في رمضان 2021

غادة تحدثت عن مسلسلها الجديد "لحم غزال" الذي تتعاون فيه لأول مرة مع المنتج اللبناني صادق الصباح، وأكدت أنها ستحاول من خلاله العودة إلى نوعية الدراما الشعبية التي استطاعت تحقيق النجاح من خلالها، مثلما فعلت في مسلسلات "الباطنية" و"زهرة وأزواجها الخمسة" وغيرها من الأعمال الجماهيرية التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

غادة عبد الرازق تشيد بـ دينا الشربيني وياسمين عبد العزيز

غادة عبد الرازق قررت أيضًا أن تكشف عن رأيها في عدد كبير من زميلاتها من جيلها ومن الجيل الحالي، حيث أشادت بالفنانة المصرية دينا الشربيني وأكدت أن أكثر الاشياء التي تحترمها فيها وفي نجمات جيلها أنهن يحترمن عملهن ويحرصن باستمرار على العمل على موهبتهن واكتساب الخبرات من بعضهن البعض ومن الأجيال التي سبقتهن، وأضافت عن دينا أيضًا وأكدت أنها نجمة رائعة ولديها تطور مستمر، واصفة إياها بكونها نجمة من "العيار الثقيل".

غادة عبد الرازق كشفت أيضًا عن سر عدم نجاحها ونجمات جيلها في أن يصبحن نجمات شباك، كالنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، وأوضحت أنها لم تجد المنتج الذي يتحمس لها ويجازف بتقديم نجمات جيلها وصنع نجمات شباك منهن، بعمل مكتوب خصيصًا لأي منهن ومتوفر له عوامل النجاح الكافية، لافتة إلى أن النجمة ياسمين عبد العزيز دوت الخليج الوحيدة التي استطاعت أن تكون نجمة شباك على غرار نادية الجندي ونبيلة عبيد، مشيرة إلى أن ياسمين من النجمات التي يتسببن في إضحاكها وأنها تحب كافة أعمالها.

تعليق غادة عبد الرازق على المقارنة بينها وبين نادية الجندي

كذلك أشادت بالفنانة مي عز الدين وأكدت أنها مميزة في نوعية الأدوار التي تقدمها كما أنها تتمتع بخفة ظل في الواقع، إضافة إلى إشادتها بالنجمة منى زكي ومنة شلبي وهند صبري، وأكدت أن كل منهن حالة خاصة ويتمتعن بذكاء في اختيار أعمالهن.

غادة عبد الرازق نفت أيضًا وجود أي تشابه بينها وبين نادية الجندي لافتة إلى أنها ليس من مصلحتها أن تقارن بها، مشددة على محبتها لها، وقالت: "دي نجمة قعدت على عرش السينما 40 سنة.. وإن اسمي يرتبط بيها دا شرف ليا، لكن مفيش حد بيبقى حد".

الجدير بالذكر أن مسلسل "لحم غزال" الذي تنافس به غادة في شهر رمضان تدور أحداثه في قالب اجتماعي، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة وشريف الدسوقي ويوسف وائل نور وعارفة عبد الرسول ومي سليم وخالد كمال ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.