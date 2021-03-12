فيديو كندة علوش عن زوجها عمرو يوسف : "ينشغل بهاتفه ويتجاهلني"

كندة علوش النجمة السورية حلت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت كندة عن حياتها الأسرية وعلاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وما أكثر ما غيرته فيها ابنتها حياة.

أكثر العادات التي تكرهها كندة علوش في عمرو يوسف

كندة علوش تحدثت عن أكثر العادات التي لا تحبها في زوجها الفنان عمرو يوسف، ومنها استخدامه للهاتف المحمول طوال الوقت دون التفاعل معها، موضحة أنه بسبب ظروف عمله يحاول أن يفصل بقضاء وقته على الهاتف، لكنها تحب في المقابل أن تتحدث معه.

وأوضحت كندة أن زوجها كان يحب الخروج باستمرار لكنها استطاعت أن تجعل الأمر أقل الآن، وبات أكثر ميلًا للجلوس في المنزل عن الخروج، لافتة إلى أن من أكثر الأشياء التي تنال إعجابها في علاقتهما هو أنهما يعملان بمجال واحد واهتماماتهما واحدة وأصدقائهما مشتركين، مضيفة أنهما أحيانًا يجلسان يشاهدان أحد الأعمال بدون أن يتحدثان أبدًا.

كيف غيرت حياة عمرو يوسف من كندة علوش؟

الفنانة السورية كشفت ايضًا عن أبرز ما غيرته ابنتها حياة بها، ولفتت إلى أنها شخصية مندفعة جدًا في كل تصرفاتها، لكنها بدأت العمل على نفسها وتحاول تهدئة نفسها قدر ما تستطيع، موضحة أن ابنتها علمتها الصبر كثيرًا خاصة وأنها إذا لم تستطع السيطرة على نفسها كانت ابنتها ستتأثر بالسلب من تصرفاتها معها.

كندة أوضحت أنها لم تتعامل مع ابنتها كما تعاملت مع والدتها معها، مشيرة إلى أنها تحاول التحدث مع ابنتها طوال الوقت والقراءة لها وإشراكها معها في الطبخ.

أحدث أعمال كندة علوش

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال كندة علوش هو مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" حكاية "ضي القمر" التي عرضت مؤخرًا عبر شاشة dmc، وهي من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

وقدمت كندة دور الشيف عاليا التي يضعها حلمها دوت الخليج وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات، وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.