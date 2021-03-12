فيديو وفاء مكي تعود للظهور وتكشف عن مرض ابنها وتصريح صادم عن فترة سجنها: "كانت تجربة مضحكة"

وفاء مكي الممثلة المصرية التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة التسعينيات لكنها انقطعت عن التمثيل منذ فترة طويلة بعد خروجها من السجن الذي قضت به مدة 10 سنوات بتهمة تعذيب خادمتها.

وفاء مكي تكشف سبب غيابها عن التمثيل في أحدث ظهور

وفاء مكي حلقت ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" الذي يعرض على قناة اليوم ويقدمه الفنان إدوارد، وتحدثت عن سبب غيابها عن التمثيل منذ حوالي 6 سنوات، وأكدت أنها قررت التفرغ لرعاية ابنها وعدم الانشغال عنه بالعمل.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أنها عُرض عليها بعض الأعمال طوال الفترة الماضية لكنها رفضت كل الأعمال عدا عمل واحد للفنانة غادة عبد الرازق وهو مسلسل "الكابوس" عام 2015 حيث شاركت فيه بسبب علاقتها القوية ببطلته، موضحة أن خلال السنوات الماضية كانت ترعى ابنها عمر الذي كان قد أصيب بفيروس تسبب في تدهور حالته الصحية، لكنه بدأ حاليًا يستعيد طاقته وصحته حاليًا تحاول العودة للتمثيل تدريجيًا بعدما تعافى ابنها.

وفاء مكي تتحدث عن تجربة السجن

وفاء مكي تحدثت أيضًا عن تجربة السجن وأكدت أن التجربة بالنسبة لها، لا يجب أن توصف بالأزمة، موضحة أنها كانت تجربة مضحكة، وأضافت: "لكل جواد كبوة.. ودي أزمة مش صعبة، أنا بسميها حاجات Funny، لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة، ‏أنا أقول صحتي الحمد لله، والأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن"، وأثار تصريحها الجدل بين الجمهور واعتبروه صادمًا خاصة وأن الأزمة كانت محل اهتمام قطاع كبير من المتابعين وقتها وتسببت في انتقادات عديدة لها.

وفاء مكي كانت قد أثارت الجدل منذ سنوات طويلة بسبب الحكم عليها 10 سنوات سجن وعلى والدتها وابن خالتها بالسجن لمدة عام بتهمة تعذيب خادمتها وكيها بالنار.

آخر أعمال وفاء مكي

وكان آخر أعمال وفاء مكي، هو مشاركتها في مسلسل "الكابوس" من بطولة غادة عبد الرازق وكريم محمود عبد العزيز وأحمد راتب وأيتن عامر وكريم قاسم ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وفتوح أحمد وبدرية طلبة وسلوى عثمان وندى موسى ونهى عابدين ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري.

وبدأت وفاء مسيرتها الفنية منذ فترة الثمانينيات بالمشاركة في عدة أعمال منها "بوابة المتولي، الرايا البيضا"، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، من أبرز أعمالها "لحم رخيص، ذئاب الجبل، القلب يخطيء أحيانا".